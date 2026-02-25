logo pulso
Responsable de accidente se niega a pagar gastos

Por Miguel Barragán

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Responsable de accidente se niega a pagar gastos

CIUDAD VALLES.- Hijos de un hombre atropellado este lunes en la carretera Valles-Mante denuncian que la causante del accidente se desentendió de pagar por la atención del hombre que se encuentra en un estado grave.

En el ocaso de este lunes 23 de febrero, Carlos Héctor Vega iba en su motocicleta por la Valles-Mante cuando el coche de la maestra Eufemia Banda Ruz lo impactó y cayó al pavimento, fracturándose el cráneo.

La causante del accidente aceptó su responsabilidad y sugirió llevar al herido a la clínica Metropolitana, para su atención. Para la mañana de este martes 24 de febrero, la cuenta en la clínica es de 200 mil pesos, sin posibilidad de ser trasladado, por la inflamación cerebral que presenta.

A pesar de que Banda Ruz se comprometió a pagar, desapareció de las llamadas y mensajes desde la noche de este lunes y por ese motivo, los hijos de Carlos, Carlos y Arely interpusieron una denuncia por lesiones en la Fiscalía General del Estado, este mediodía de martes. La maestra no ha aparecido hasta el cierre de esta edición.

