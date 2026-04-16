EMA reporta aumento del 21.6% en ventas de autos eléctricos en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- En el

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, un 21.6% más respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de).En el trimestre se sumaron lasde las marcasLas automotrices afiliadas a laofrecen más dedey 60 modelos de híbridos conectables y de rango extendido."Existen, volatilidad e incertidumbre provocada por conflictos geopolíticos y comerciales, pero hay una realidad incontrovertible: cada vez más mexicanos se suman a lade nuevas tecnologías", comentó, presidente de"Cuantasse sumen a este reporte, la imagen del mercado será aún más realista. Cony modelos disponibles para los consumidores, ganamos como mercado en acceso ay una mayor", agregó Grandio.Asimismo, en el, la, al pasar de 3 mil 514 posiciones ade conexión.Mientras que laalcanzó, unde 25.7%.En cuanto a las estaciones de, además de un mayor número de ubicaciones, que aumentaron 14%, también aumentó el número de conectores alrededor de 25%.En suma, más estaciones ofrecende carga ysimultáneas que permitende espera y hacer más eficiente la experiencia de recarga."Alle gustacuando es posible; en la Asociación nos da mucho orgullo ver que, desde junio de 2024 a la fecha, laha crecido casi un 40%", expresó el líder deEn cuanto apara la compra deque se utilizan para el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles, sumaronen elCon ese dato, el número dellega casi a"Los vehículos degeneran unpara la adopción de las nuevas tecnologías y esto solo ocurre gracias a la combinación de un modelo económico más beneficioso para los conductores, así como el acceso a más modelos y a la conveniencia de tener mayor disponibilidad de puntos de recarga", agregó Grandio.Al cierre del, losdede empresas miembros derealizaron 5.8 millones de viajes, equivalentes a un recorrido de 62.8 millones de kilómetros conintegra a las marcas, BYD,, JAC,, Volvo y Zeekr / Lynk & Co.