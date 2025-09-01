Este es el auto eléctrico más rápido del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En agosto, en Papenburg, Alemania, ocurrió un hecho histórico dentro del segmento de autos eléctricos. Un vehículo de la marca Yangwang se consagró como el "más rápido del mundo" dentro del circuito de pruebas ATP Automotive Testing.

Este coche alcanzó una velocidad de 472,41 km/h, pilotado por el alemán Marc Basseng, quien estuvo al volante en el anterior récord mundial de velocidad para vehículos eléctricos en 2024.

¿Cuál es el auto eléctrico más rápido del mundo?

El superdeportivo Yangwang U9 Track Edition, de la submarca de alta gama de BYD, logró esta hazaña con una combinación de potencia, diseño eficiente e innovaciones tecnológicas.

Se trata de un auto eléctrico con plataforma e4, el primer sistema de 4 motores de alto rendimiento de 30,000 rpm y que le confiere una potencia máxima de 555 kW por motor, con una potencia combinada superior a los 3,000 CV.

"Esto le otorga al vehículo una asombrosa relación potencia-peso de 1.217 CV por tonelada, lo que lo sitúa entre los mejores de la industria automotriz mundial", indicó BYD.

Otra ventaja de sus ventajas es el sistema de vectorización de par independiente de 4 motores de la plataforma e4, que monitorea continuamente la respuesta de la carretera y ajusta el par de cada rueda a una frecuencia ultra alta, superando las 100 veces por segundo.

Incluso a altas velocidades, el Yangwang U9 Track Edition mantiene el control absoluto de la postura corporal del piloto, lo que garantiza que las ruedas no pierdan tracción.

A la plataforma e4 se suma un Sistema de Control Inteligente de Carrocería DiSus-X, que realiza ajustes verticales rápidos e independientes de la suspensión en cada esquina del vehículo durante aceleraciones bruscas, al tomar curvas o en superficies irregulares.

De acuerdo con la marca, el sistema DiSus-X reduce el cabeceo y el balanceo del conductor, al mismo tiempo que optimiza la superficie de contacto entre los neumáticos y la carretera, maximizando el agarre.

Finalmente, el rendimiento y la durabilidad también se ven beneficiados por sus neumáticos semi-slick desarrollados junto con Giti Tire. Dichas llantas poseen un diseño de banda de rodadura a medida y un tratamiento de moleteado en la interfaz rueda-llanta, combinado con un lubricante de alta viscosidad.

La combinación de las 5 tecnologías ofrece una garantía de estabilidad al vehículo y seguridad al volante, elevando al Yangwang U9 Track Edition a "niveles sin precedentes".

¿Cuánto cuesta el Yangwang U9 Track Edition?

El Yangwang U9 Track Edition tiene un costo que va desde los 1,680,000 yuanes en China, cerca de $230,00 dólares. Dicha cifra rebasa los 4 millones de pesos en México, aunque aún no se encuentra a la venta en nuestro país.