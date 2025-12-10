Inicia ampliación de Nissan en Aguascalientes ¿Qué auto fabricarán?

Como parte de su plan de reestructura enfocado en la optimización de costos y reubicación de la producción, Nissan inició la ampliación de la planta A1 en Aguascalientes para recibir la transferencia de la fabricación de la pick up NP300/Frontier en ese estado.

A partir de enero de 2026, en Aguascalientes se fabricarán las pick-ups Nissan Frontier/Nissan Navara, actualmente fabricadas entre México y Argentina, pero debido al cierre de la planta en CIVAC, Morelos, toda la producción se llevará a Aguascalientes.

Nissan realizará proyectos de modificación cross-funcionales y una línea adicional de producción en Aguascalientes, incorporando infraestructura para el nuevo proceso de fabricación de chasis.

Se prevé que las obras concluyan en tiempo récord al finalizar este año fiscal, marzo de 2026, para ensamblar la primera pick-up en el estado y fortalecer las líneas que actualmente producen los modelos Versa, Kicks, Kicks Play, March y Sentra.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura, dijo que este proyecto representa más que una expansión.

"Es el inicio de una nueva era para la manufactura en el estado y el país. Estamos convencidos que con el talento y la capacidad productiva que tenemos actualmente podremos responder con agilidad a los retos del mercado global, construyendo el futuro de la industria automotriz desde aquí", afirmó Busquets.

Por su parte, Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, destacó que estas obras reflejan la confianza de empresas internacionales en el estado como destino de inversión, subrayando la competitividad y la capacidad que se tiene para ser la unidad de negocios de manufactura más completa de México.

Desde la recepción de nuevos proveedores en la región hasta el desarrollo de productos con los más altos estándares de calidad, innovación y tecnología, se indicó en un comunicado.

La manufactura de Nissan en el estado está conformada por tres complejos: planta de Motores, planta Aguascalientes A1 y planta Aguascalientes A2.

En México se han ensamblado más de 16 millones de vehículos y 17 millones de motores por parte de Nissan.

La compañía exporta a más de 70 países y produce un vehículo cada 40 segundos, siendo la marca que más produce para el mercado doméstico.

Con este proyecto, la compañía refrenda su compromiso con México como la cuarta operación más importante de Nissan en el mundo, manteniéndose como la marca preferida de los mexicanos, impulsando la innovación para enriquecer la vida de las personas.