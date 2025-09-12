Profeco llama a revisión 7 mil autos Seat por defectos
La campaña aplica a modelos Altea, León, Ibiza y Arona.
La Profeco anunció un llamado a revisión para 7,057 vehículos Seat por posible material defectuoso en bolsas de aire ZF-Lifetec que, al activarse en un accidente, podrían reventar el generador de gas y desprender componentes, con riesgo de lesiones.
El aviso incluye:
Altea y León 2009–2012: cambio del generador de gas de la bolsa frontal del conductor.
nIbiza 2025 y Arona 2023–2025: sustitución de la bolsa del acompañante.
La campaña inició el 7 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026, sin costo para los propietarios. Seat reportó cero incidentes relacionados y contactará a dueños por correo postal; también habrá información en su sitio web y en distribuidores autorizados.
