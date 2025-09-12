logo pulso
Profeco llama a revisión 7 mil autos Seat por defectos

La campaña aplica a modelos Altea, León, Ibiza y Arona.

Por EFE

Septiembre 12, 2025 12:38 p.m.
A
Profeco alerta sobre autos Seat.

La Profeco anunció un llamado a revisión para 7,057 vehículos Seat por posible material defectuoso en bolsas de aire ZF-Lifetec que, al activarse en un accidente, podrían reventar el generador de gas y desprender componentes, con riesgo de lesiones.

El aviso incluye:

  • Altea y León 2009–2012: cambio del generador de gas de la bolsa frontal del conductor.

  • nIbiza 2025 y Arona 2023–2025: sustitución de la bolsa del acompañante.

La campaña inició el 7 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026sin costo para los propietarios. Seat reportó cero incidentes relacionados y contactará a dueños por correo postal; también habrá información en su sitio web y en distribuidores autorizados.

SLP

EFE

La campaña aplica a modelos Altea, León, Ibiza y Arona.

