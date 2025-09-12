Coparmex pide a gobierno cumplir compromisos con la UASLP

El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz, subrayó la importancia de que el gobierno del estado cumpla con los compromisos presupuestales firmados con instituciones educativas, incluyendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Señaló que la entrega puntual de los recursos es fundamental no solo para el funcionamiento de estas instituciones, sino también para mantener la confianza institucional, un elemento que consideró “muy importante” para el desarrollo del sector educativo en la entidad.

“No se debe escatimar ninguno de los recursos, y estos deben entregarse a la brevedad posible a las instituciones educativas”, enfatizó.

El dirigente empresarial destacó que la puntualidad en la asignación de recursos no solo garantiza la operación de las universidades y centros educativos, sino que también fortalece la relación entre el sector público y el privado, al generar confianza y certidumbre sobre el manejo de los recursos destinados a la educación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí