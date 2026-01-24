logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Portada de Hoy
Toyota retira camionetas por fallos en pantallas multimedia

Toyota anuncia retiro de camionetas Tundra y Tundra Hybrid en Estados Unidos debido a problemas en las pantallas multimedia que podrían comprometer la seguridad del conductor

Por AP

Enero 24, 2026 05:50 p.m.
Toyota retira camionetas por fallos en pantallas multimedia

NUEVA YORK (AP) — Toyota anunció que retirará del mercado alrededor de 162.000 camionetas en Estados Unidos tras descubrirse que las pantallas multimedia podrían comprometer la seguridad del conductor.

El retiro afecta a los modelos Tundra y Tundra Hybrid de los años 2024-2025 de la compañía. Según un comunicado de Toyota, los clientes afectados están siendo notificados.

El fabricante de automóviles japonés advierte que las pantallas pueden "quedarse atascadas en una vista de cámara" o volverse completamente oscuras bajo ciertas circunstancias, creando situaciones en las que los conductores no pueden ver la imagen de la cámara de reversa al retroceder. Toyota afirma que este mal funcionamiento podría violar las normas federales de seguridad.

Toyota anuncia retiro de camionetas Tundra y Tundra Hybrid en Estados Unidos debido a problemas en las pantallas multimedia que podrían comprometer la seguridad del conductor

