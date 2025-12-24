logo pulso
11 arrestados por tiroteo en bar de Sudáfrica

Mineros ilegales entre los arrestados por tiroteo en bar de Sudáfrica

Por AP

Diciembre 24, 2025 02:14 p.m.
A
JOHANNESBURGO (AP) — La policía en Sudáfrica arrestó a 11 personas, incluidos muchos sospechosos de ser mineros ilegales, buscando una posible conexión con el tiroteo del domingo en un pub que dejó 10 muertos.

En la búsqueda de mineros ilegales en el área, la policía y la seguridad de la mina Sibanye-Stillwater irrumpieron en dos casas en Westonaria, a 46 kilómetros (39 millas) de Johannesburgo. Entre los arrestados se encontraban nueve ciudadanos de Lesoto y un mozambiqueño al parecer residentes ilegales. La policía declaró que se les encontró con armas de fuego sin licencia, incluidas cuatro pistolas y un rifle AK-47.

El general de División Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo a los periodistas que la policía había encontrado cartuchos y municiones del mismo tipo usado en el tiroteo en Bekkersdal. Fueron enviados para pruebas para determinar si fueron los mismos.

Las autoridades también arrestaron a un empleado de una mina sudafricana que enfrenta cargos relacionados con albergar a inquilinos que viven ilegalmente en el país y potencialmente obstruir la justicia. El martes, el dueño del pub fue acusado de fraude y de operar un establecimiento de licor ilegal.

Rodeados de pozos de mina abandonados, los municipios al oeste de Johannesburgo como Bekkersdal son notorios por operaciones mineras ilícitas, que han llevado a problemas como la violencia de pandillas y la proliferación de armas ilegales.

Sibanye-Stillwater opera varias instalaciones en la región.

En áreas donde la industria minera alguna vez prosperó, los mineros ilegales conocidos como "zama-zamas" han continuado operando. Se cree que el comercio está predominantemente controlado por migrantes que ingresan ilegalmente desde Lesoto, Zimbabue y Mozambique.

