Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que su Gabinete de Seguridad no duerme por combatir el tráfico de droga, pero pidió que Estados Unidos (EU) también haga su parte, esto luego de que el Departamento de Estado exigiera "resultados significativos" en el combate a los cárteles del narcotráfico.

"Así como nosotros incautan droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de EU a México, hubo un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia que 75 por ciento de las armas que se incautan en México -nada más en este periodo han sido 21 mil- vienen de EU de manera ilegal. Entonces, avanzar, tiene que ver con un trabajo conjunto. ¿Qué más? Bueno, allá hay distribución de droga, allá hay lavado de dinero, aquí trabajamos, estamos trabajando todos los días. El gabinete de seguridad prácticamente no duerme del trabajo permanente, las operaciones permanentes, la coordinación", expresó.

En conferencia de prensa matutina desde Ecatepec, Estado de México, la mandataria insistió en que el gobierno de Donald Trump debe trabajar para detener el consumo, la distribución y el lavado de dinero de su lado de la frontera.

"Aquí trabajamos todos los días, nos coordinamos, nos dan información y trabajamos de este lado, se han enviado por parte del consejo nacional de seguridad delincuentes de alto impacto a EU, se sigue enviando extradiciones y vamos a seguir trabajando, coordinando y todo lo que podamos hacer por México y además para evitar que llegue droga a Estados Unidos, pero ellos tienen que hacer su parte también reducir el tráfico de armas: campañas de educación, lo que tengan que desarrollar integralmente para disminuir el consumo de droga, la detención de la distribución de drogas alla, el lavado de dinero allá. Hasta ahora nos hemos coordinado y colaborado muy bien", dijo.

Sheinbaum defiende estrategia

Además, defendió que su estrategia de seguridad está dando resultados y subrayó que entre 2024 y 2025 el fentanilo incautado en la frontera se redujo 50 por ciento, lo que atribuyó a los aseguramientos que se hacen en México y evitan que el tráfico llegue a la frontera.

"En México se han incautado 320 toneladas de droga, distintas: fentanilo, cocaína, metanfetaminas. 320 toneladas, de esas 51 toneladas son en la mar. Bueno, el otro resultado, disminución del 40 por ciento de los homicidios dolosos en México. Si no estuviera funcionando la estrategia en México no tuviéramos la reducción de 40 por ciento de homicidio dolosos desde que entramos al gobierno a diciembre de 2025", aseveró.

En ese sentido, destacó que hay muchos resultados y aseguró que habrá más, pero con respeto mutuo y responsabilidad compartida. "Además del respeto a nuestras soberanías".

"Responsabilidad compartida. A ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en EU de jóvenes estadounidenses. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver de este lado de la frontera, del otro lado también tienen que hacer su parte. Esta crisis de consumo que tiene allí también tiene también que atenderse desde una perspectiva de salud pública de campañas de educación porque el consumo está allá", puntualizó.

Rubio exige "resultados significativos"

Ayer, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió "resultados significativos" en el combate a los cárteles del narcotráfico al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, durante la llamada que sostuvieron para abordar los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

"Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera", aseveró en un mensaje de X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El diálogo ocurrió después de la comunicación sostenida entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado lunes, en el que ambos acordaron una conversación posterior entre sus representantes.

Harfuch descarta expansión del 'Tren de Aragua'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no se ha detectado una expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en México, pese a versiones que señalan su presencia en al menos 11 entidades del país.

El funcionario subrayó que la incidencia de esta organización no es significativa ni alarmante y que sus integrantes han sido detenidos principalmente por delitos graves cometidos en coordinación con células delictivas locales.

Al ser cuestionado sobre la información que tiene el gabinete de Seguridad respecto a este grupo criminal, García Harfuch explicó que las acciones recientes se han centrado en detenciones en la zona centro del país, donde se ha identificado la mayor actividad.

Precisó que, aunque se han registrado casos en distintas entidades, no se trata de una presencia extendida ni de control territorial por parte de la organización.

"De las 11 entidades federativas donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido es en la zona centro. No tenemos una presencia tampoco significativa ni alarmante en estas 11 entidades", afirmó, aunque reconoció que los delitos en los que han estado involucrados son "muy lamentables", entre ellos explotación sexual, feminicidio y otros ilícitos de alto impacto.

Indicó que algunas de las primeras detenciones realizadas al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya derivaron en sentencias, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"¿Preocupa el Gabinete de Seguridad esta expansión (del Tren de Aragua?", se le preguntó.

—No hemos detectado una mayor expansión, lo que hemos, más bien hemos incrementado las detenciones ya de estos grupos.

Respeto al incremento en las detenciones, dijo que es resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, particularmente con la Fiscalía General del Estado de México y las secretarías de seguridad locales.

El titular de la SSPC detalló que, en varios casos, los integrantes del Tren de Aragua han sido detenidos en conjunto con grupos criminales locales, como en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se les ha vinculado con organizaciones como la Unión Tepito, lo que confirma —dijo— que su operación en México depende de alianzas con estructuras delictivas ya existentes.

El pasado 13 de enero se informó sobre la detención de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua durante cateos realizados en la Ciudad de México.

Entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri Flores Arrieta, alias "Lesli", identificada como responsable del cobro por explotación sexual, lo que refuerza la línea de investigación sobre el tipo de delitos en los que esta organización ha estado involucrada en el país.