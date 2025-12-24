Accidente aéreo en Turquía con delegación militar libia a bordo

ANKARA, Turquía (AP) — Equipos de búsqueda en Turquía recuperaron el miércoles las grabadoras de voz y de datos del jet que se estrelló y mató a ocho personas, incluido el jefe del Ejército libio, mientras continuaban los esfuerzos para recuperar los restos de las víctimas, declaró el ministro turco del Interior.

El jet privado que transportaba al general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, a otros cuatro oficiales y a tres miembros de la tripulación se estrelló en Turquía el martes después de despegar de la capital, Ankara, matando a todos a bordo. Funcionarios libios dijeron que la causa del accidente fue un fallo técnico del avión.

La delegación libia de alto nivel viajaba de regreso a Trípoli después de mantener conversaciones de defensa en Ankara destinadas a impulsar la cooperación militar entre los dos países.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo a los periodistas en el lugar del accidente que los restos estaban esparcidos en un área de tres kilómetros cuadrados (aproximadamente 1,2 millas cuadradas), lo que complicaba los esfuerzos de recuperación. Personal de la agencia forense de Turquía estaba trabajando para recuperar e identificar los restos, indicó.

Funcionarios libios van a Turquía

Una delegación de 22 personas, incluidos cinco familiares, llegó desde Libia temprano el miércoles para ayudar en la investigación, añadió.

El primer ministro libio, Abdul-Hamid Dbeibah, confirmó las muertes el martes, describiendo el incidente en Facebook como un "accidente trágico" y una "gran pérdida" para Libia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tuvo una llamada telefónica con Dbeibah durante la cual expresó sus condolencias y manifestó su pesar por las muertes, señaló su oficina.

"Se ha iniciado una investigación sobre este trágico incidente que nos ha entristecido profundamente, y nuestros ministerios proporcionarán información sobre su progreso", sostuvo Erdogan.

El general fue fundamental en los esfuerzos para unir a los libios

Al-Haddad era el comandante militar de mayor rango en el oeste de Libia y jugó un papel crucial en los esfuerzos en curso, mediado por la ONU, para unificar el ejército de Libia, que se ha dividido, al igual que otras instituciones del país.

Los otros cuatro oficiales que murieron en el accidente fueron el general Al-Fitouri Ghraibil, jefe de las fuerzas terrestres de Libia, el general de brigada Mahmoud Al-Qatawi, quien dirigía la autoridad de fabricación militar, Mohammed Al-Asawi Diab, asesor del jefe de Estado Mayor, y Mohammed Omar Ahmed Mahjoub, fotógrafo militar de la oficina del jefe de estado mayor.

Las identidades de los tres miembros de la tripulación no fueron divulgadas.

Funcionarios turcos aseguraron que el jet privado tipo Falcon 50 despegó del aeropuerto de Esenboga en Ankara a las 8:30 de la noche y que se perdió el contacto unos 40 minutos después. El avión notificó a control de tráfico aéreo de una falla eléctrica y solicitó un aterrizaje de emergencia. La aeronave fue redirigida de regreso a Esenboga, donde comenzaron los preparativos para su aterrizaje.

Sin embargo, el avión desapareció del radar mientras descendía para el aterrizaje de emergencia, aseveró la oficina de comunicaciones presidenciales de Turquía.

Libia observa luto nacional

El gobierno libio declaró un período de luto nacional de tres días. Las banderas se izarían a media asta en todas las instituciones estatales, según el anuncio del gobierno en Facebook.

Los restos fueron encontrados cerca del pueblo de Kesikkavak, en Haymana, un distrito a unos 70 kilómetros (aproximadamente 45 millas) al sur de Ankara.

En el sitio del accidente, los equipos de búsqueda y recuperación intensificaron sus operaciones el miércoles después de una noche de fuertes lluvias y niebla, informó la estatal Agencia Anadolu. La policía acordonó el área mientras la agencia de gestión de desastres de Turquía, AFAD, estableció un centro de coordinación móvil. Se desplegaron vehículos especializados, como ambulancias con orugas, debido al terreno fangoso.

Turquía ha asignado a cuatro fiscales para liderar la investigación y Yerlikaya apuntó que los equipos turcos de búsqueda y recuperación contaban con 408 personas.

País 'neutral' examinará las grabadoras de vuelo

El ministro de Transporte de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, anunció que las grabadoras de voz y de datos de vuelo serían enviadas a un tercer país neutral para su examen, con el fin de asegurar que los hallazgos de la investigación sean imparciales.

Mientras estaba en Ankara, al-Haddad se reunió con el ministro turco de Defensa, Yasar Guler, y otros funcionarios.

Libia se sumió en el caos después de que el levantamiento del país en 2011 derrocara y matara al dictador Moamar Gadafi. El país se dividió, con gobiernos rivales en el este y el oeste, respaldadas por una serie de milicias rebeldes y gobiernos extranjeros.

Turquía ha sido aliada del gobierno de Libia en el oeste, pero recientemente ha tomado medidas para mejorar los lazos con el gobierno basado en el este también.

La visita del martes por parte de la delegación libia se produjo un día después de que el parlamento de Turquía aprobara extender el mandato de las tropas turcas que sirven en Libia por dos años. Turquía desplegó tropas tras un acuerdo de cooperación de seguridad y militar de 2019 que se alcanzó entre Ankara y el gobierno con sede en Trípoli.