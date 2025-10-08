Acuerdo entre Israel y Hamás para cese al fuego y liberación de rehenes en Gaza

WASHINGTON (AP) — Israel y Hamás pactaron el miércoles pausar los combates en Gaza y liberar al menos a algunos cautivos como parte de un acuerdo propuesto por Estados Unidos, lo que representaría el mayor avance de los últimos meses para dar fin a la guerra en el territorio palestino.

"Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales al anunciar el acuerdo. "Todas las partes serán tratadas de manera justa".

Israel y Hamás confirmaron por separado los contornos del acuerdo, el cual contempla por un lado que Hamás libere a los 20 rehenes que aún están vivos en los próximos días, y por el otro que el ejército israelí se retire de la mayor parte de Gaza, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press.

Si bien aún hay muchas interrogantes sobre algunos de los desacuerdos más espinosos —como si Hamás depondrá las armas, y quién gobernará Gaza—, las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a una guerra que ha dejado decenas de miles de palestinos muertos, devastado la mayor parte de Gaza y desencadenado otros conflictos. La guerra, que comenzó hace dos años, ha provocado protestas mundiales y le ha granjeado a Israel señalamientos de genocidio, los cuales rechaza.

Israel está más aislado de lo que ha estado en décadas, mientras que el sueño de los palestinos de un Estado independiente parece más remoto que nunca, a pesar de que varios países occidentales han dado su reconocimiento al Estado de Palestina.

Las conversaciones para concretar un acuerdo han estado en marcha en Egipto desde el comienzo de la semana, y al final del tercer día de negociaciones surgió un avance.

Israel lanzó su ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, en el cual murieron unas 1.200 personas, y otras 251 fueron tomadas como rehenes. La campaña militar de Israel contra Gaza ha dejado decenas de miles de palestinos muertos, devastado la región y trastornado la política global.

"Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", proclamó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en redes sociales poco después de que Trump anunciara que se había alcanzado un acuerdo sobre la primera fase de su plan. Netanyahu dijo que convocaría al gobierno el jueves para aprobar el acuerdo.

No estaba claro en la declaración de Trump cuánto progreso se había logrado en los aspectos divisivos de su plan, como el posible desarme de Hamás, una demanda que la milicia palestina ha rechazado repetidamente.

Por su parte, Hamás instó a Trump y a los mediadores a garantizar que Israel implemente todas las disposiciones del acuerdo "sin desmentidos ni retrasos en la implementación de lo acordado".

Hamás ha dicho durante mucho tiempo que no liberará a los rehenes restantes sin un alto el fuego duradero y sin garantías de que la guerra no se reanudará después de que sean liberados.

El plan de Trump pedía un alto el fuego inmediato y la liberación de los 48 rehenes que aún están en Gaza. Se cree que alrededor de 20 de ellos aún están vivos.

El acuerdo de Trump también preveía que Hamás entregara el poder a un grupo de tecnócratas apolíticos, supervisados por un organismo internacional liderado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Según el plan propuesto por Trump, Israel también estaría obligado a liberar a cientos de palestinos que ha encarcelado.

"Es un gran día, una gran alegría", dijo Ahmed Sheheiber, un palestino desplazado del norte de Gaza, sobre el acuerdo de alto el fuego.

Llorando por teléfono desde su refugio en Ciudad de Gaza, dijo que estaba esperando "impacientemente" que el alto el fuego entrara en vigor para regresar a su hogar en el campamento de refugiados de Jabaliya.

"Agradecemos al presidente Trump, no habría sucedido sin él", dijo Hagai Angrest, padre de Matan Zangauker, quien está cautivo en Gaza.

Trump había expresado optimismo horas antes durante la jornada al decir que estaba considerando un viaje a Oriente Medio en cuestión de días.

Este sería el tercer alto el fuego alcanzado desde el inicio de la guerra. El primero fue en noviembre de 2023. El segundo fue en enero y febrero de este año. Israel rompió ese alto el fuego en marzo con un bombardeo sorpresa.

Un número creciente de expertos, incluidos aquellos comisionados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en Gaza constituye un genocidio, una acusación que Israel rechaza. Más de 67.000 palestinos han sido asesinados en Gaza y casi 170.000 han resultado heridos por los ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que no diferencia entre civiles y combatientes pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños, es parte del gobierno de Hamás. Las Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

En la Franja de Gaza, donde gran parte del territorio está en ruinas, los palestinos han estado desesperados por un avance. Miles de personas que huyen de la última ofensiva militar de Israel en el norte de Gaza y Ciudad de Gaza han instalado tiendas de campaña improvisadas a lo largo de la playa en la parte central del territorio, a veces usando mantas como refugio.

Sara Rihan, una mujer desplazada de Jabaliya, dijo que estaba orando por el fin de la guerra.

"Espero que regresemos a nuestros lugares y hogares incluso si no hay hogares", manifestó. "Nuestra existencia en nuestra tierra es la mayor felicidad para nosotros."