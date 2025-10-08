Reforma legislativa en Argentina frena a Javier Milei en el Congreso

BUENOS AIRES, Argentina, octubre 8 (ANSA/EL UNIVERSAL).- En medio de una tormenta política para el oficialismo en Argentina, un amplio abanico opositor le propinó un nuevo golpe a Javier Milei, pues la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la norma que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados que dicta el Poder Ejecutivo, aunque se prevé que el presidente la vete.

La votación finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR (Unión Cívica Radical), el legendario partido del fallecido expresidente Raúl Alfonsín.

El oficialismo calificó la ofensiva opositora de "desestabilizante" y rechazará la reforma de la ley que reglamenta el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado.

De ser convertido en ley, el Poder Ejecutivo estará obligado a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de sus decretos. Si no lo logra, el decreto queda derogado, según establece la modificación.

La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras. En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la "sanción ficta" contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que implicaba la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.

La sesión arrancó bajo la sombra incómoda -para el oficialismo- del escándalo en torno al diputado José Luis Espert por sus vínculos con Federico "Fred" Machado, investigado en los Estados Unidos por pertenecer a una estructura ligada al narcotráfico y lavado de activos.

En la Cámara de Diputados, seguía el debate sobre el Presupuesto 2026; la emergencia en discapacidad; y diversos pedidos de informes. Todo podría terminar en nuevos golpes contra un oficialismo cada vez más debilitado.