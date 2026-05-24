Aeronaves de EU vuelan en Caracas

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Caracas, Ven.- Dos aviones estadounidenses sobrevolaron Caracas el sábado como parte de un "simulacro de evacuación" realizado en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, casi cinco meses después de la operación militar en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general de la Infantería de Marina Francis Donovan, presenció las operaciones de primera mano tras arribar en uno de los aviones Osprey, informó el Comando en su cuenta de X.

Se trata de su segunda visita oficial, luego de que en febrero se reunió en Caracas con los ministros de Defensa e Interior venezolanos.

Las maniobras ante "eventuales situaciones médicas o contingencia catastrófica" habían sido anunciadas por el canciller venezolano Yván Gil, quien dijo fueron autorizadas por el gobierno. Sin embargo, después de su declaración y difusión de un comunicado oficial, éste fue eliminado de su cuenta de Telegram.

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De acuerdo con Gil, el simulacro forma parte de un protocolo "regular" de seguridad y protección diplomática.

Desde temprano, mientras las banderas estadounidenses y venezolanas ondeaban en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, se observaba en movimiento a un camión de bomberos y personas con cascos y uniformes de socorristas, mientras se escuchaba el ulular de una sirena.

Pasadas las 10 de la mañana, aterrizaron en esa sede diplomática dos aeronaves Boeing V-22 Osprey que sobrevolaron el cielo caraqueño, de las cuales descendieron militares estadounidenses. La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta de Instagram el momento del aterrizaje de una de las aeronaves.

En tanto, en una plaza del centro de la capital, un reducido grupo de ciudadanos se congrega en "repudio al simulacro", que considera atenta contra la soberanía del país.