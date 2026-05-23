Protestas en Belgrado exigen elecciones anticipadas y justicia

BELGRADO, Serbia (AP) — Grupos de manifestantes y la policía antidisturbios se enfrentaron el sábado después de una multitudinaria protesta antigubernamental en Belgrado, la capital serbia, a la que asistieron decenas de miles de opositores del presidente autocrático del país, Aleksandar Vucic.

Protestas antigubernamentales en Serbia 2026

Aunque la concentración, realizada en una plaza céntrica de Belgrado, transcurrió en gran medida de forma pacífica, más tarde grupos de jóvenes manifestantes se separaron y chocaron con la policía antidisturbios, lanzando bengalas, piedras y botellas contra los cordones policiales, que respondieron con gas pimienta mientras avanzaban para dispersarlos.

Los manifestantes, entre los que había presuntos hooligans del fútbol, hicieron rodar contenedores de basura hacia las calles mientras la policía antidisturbios, protegida con escudos, intentaba rodearlos. La policía estacionó vehículos antidisturbios en una zona céntrica de Belgrado para impedir que los manifestantes regresaran.

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Multitudes de manifestantes llegaron antes el sábado al centro de Belgrado, muchos con pancartas y camisetas con el lema “Los estudiantes ganan” del movimiento juvenil. Columnas de automóviles entraron a Belgrado desde otras ciudades serbias a primera hora del día.

Vucic ha intentado frenar las manifestaciones que han sacudido su gobierno de línea dura en el país balcánico.

Reacciones y contexto político

Las multitudinarias protestas callejeras contra la corrupción exigían la rendición de cuentas por una tragedia ocurrida en noviembre de 2024 en una estación de tren en el norte de Serbia, en la que murieron 16 personas. Esas protestas obligaron al entonces primer ministro Milos Vucevic a dimitir antes de que las autoridades respondieran con dureza contra los manifestantes.

Los estudiantes exigieron el sábado elecciones parlamentarias anticipadas y el Estado de derecho, acusando al gobierno de delincuencia y corrupción.

La fiscal Bojana Savovic le dijo a la multitud: “Un Estado donde las leyes no se aplican o se aplican de manera selectiva ya no es un Estado; se convierte en una organización mafiosa”.

La presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, restó importancia a la protesta estudiantil y afirmó que “no ofreció nada nuevo”. Brnabic mencionó una estimación policial de que 34.300 personas acudieron a la concentración y sostuvo que “la democracia está floreciendo”.

Los enfrentamientos estallaron primero en las inmediaciones de un campamento de leales a Vucic, situado frente al edificio de la presidencia serbia, que él instaló antes de otra gran protesta antigubernamental en marzo como escudo humano contra los manifestantes. Música folclórica sonaba a todo volumen desde un área vallada, rodeada por filas de policías antidisturbios totalmente equipados.

La empresa ferroviaria estatal de Serbia canceló el sábado todos los trenes hacia y desde Belgrado, en un aparente intento de impedir que al menos algunas personas llegaran desde otras partes del país.

El presidente serbio ha enfrentado el escrutinio internacional por sus duras tácticas contra los manifestantes. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, criticó esta semana al gobierno de Serbia en un informe y dijo que “vigilará de cerca la situación” el sábado.

O’Flaherty mencionó “informes de que la policía protege a atacantes no identificados y a menudo enmascarados que agreden a periodistas y manifestantes”. Señaló que la situación general de los derechos humanos se ha deteriorado desde su visita anterior en abril de 2025.

Serbia busca formalmente ingresar en la Unión Europea, pero ha cultivado estrechos vínculos con Rusia y China. El retroceso democrático bajo Vucic podría costarle al país alrededor de 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) en financiación de la Unión Europea, advirtió el mes pasado el principal funcionario de ampliación del bloque.

El lugar de la concentración del sábado fue la plaza Slavija de Belgrado, escenario de una enorme protesta antigubernamental realizada en marzo de 2025. Aquella manifestación terminó con una interrupción repentina que, según expertos, tuvo que ver con el uso de un arma sónica contra manifestantes pacíficos, algo que el gobierno negó.

La búsqueda de justicia y del Estado de derecho por parte del movimiento juvenil ha resonado ampliamente entre los ciudadanos de Serbia, desilusionados con los políticos tradicionales tras décadas de crisis perpetua.

Los estudiantes dicen ahora que planean desafiar a Vucic en las próximas elecciones, en las que esperan que el gobierno populista de derecha pierda el poder. Vucic dijo esta semana que la votación podría celebrarse entre septiembre y noviembre de este año.

Vucic, funcionarios del gobierno y los medios progubernamentales han dicho que los críticos son agentes extranjeros que desean destruir el país, una retórica que ha incrementado la polarización política.

La manifestante Maja Milas Markovic expresó que los estudiantes “lograron reunirnos aquí con su juventud y su maravillosa energía; de verdad creo que tenemos derecho a vivir con normalidad”.