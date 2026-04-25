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Agentes de la CIA muertos en Chihuahua no estaban autorizados a operar, dice gobierno mexicano

Secretaría de Seguridad Ciudadana revisa el caso con autoridades y EE.UU.

Por AP

Abril 25, 2026 06:23 p.m.
A
Agentes de la CIA muertos en Chihuahua no estaban autorizados a operar, dice gobierno mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de México manifestó el sábado que los dos agentes federales de Estados Unidos que murieron recientemente en un accidente automovilístico en la región norte del país no estaban autorizados a participar en operaciones en México.

Gobierno mexicano niega autorización a agentes extranjeros

El papel de los dos agentes de la CIA que regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en el estado de Chihuahua, en el norte de México, sigue sin estar claro.

Funcionarios del gobierno local han señalado que formaban parte de un convoy cuando su automóvil se salió de un barranco el fin de semana pasado y el vehículo explotó. También murieron dos agentes mexicanos.

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Los estadounidenses fallecidos eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), confirmó The Associated Press a principios de esta semana con un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas familiarizadas con el asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar temas sensibles de inteligencia.

La CIA se ha negado a hacer comentarios.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México indicó que uno de los agentes estadounidenses ingresó a México como visitante, mientras que el otro entró con un pasaporte diplomático.

También sostuvo que el gobierno de México no estaba al tanto de que agentes extranjeros estuvieran operando o planearan participar en una operación en su territorio.

El organismo indicó que ya revisa el caso con autoridades locales y con la Embajada de Estados Unidos en México.

"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional", indicó la secretaría en un comunicado.

Claudia Sheinbaum confirma participación de fuerzas federales

"El Gobierno de México reitera su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el Gobierno de Estados Unidos, en beneficio de la seguridad de ambos países".

Autoridades de los dos países han ofrecido versiones contradictorias sobre el tema, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum admitió el miércoles la participación de fuerzas federales, después de que el gobierno de México dijera que no tenía conocimiento de ninguna operación ni de la participación de Estados Unidos.

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