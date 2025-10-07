Agentes policiales acusados de desacato civil por detenciones ilegales en Florida

ORLANDO, Florida, EE,UU. (AP) — Dos hombres fueron acusados erróneamente el fin de semana pasado en virtud de una ley de inmigración de Florida, la cual actualmente está suspendida por una orden judicial, según un informe divulgado el lunes por la fiscalía general del estado.

Ambos hombres fueron acusados en casos separados en Bradenton según una ley de Florida que prohíbe que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos ingresen al estado, a pesar de que una jueza federal determinó este año que la ley no podía ser aplicada mientras se impugna en los tribunales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reveló los recientes arrestos en un informe que está obligado a presentar ante el tribunal dos veces al mes desde que fue declarado en desacato civil por decir a los agentes que podían ignorar la orden de la jueza.

En esos informes se ha mostrado que algunos agentes de Florida continúan acusando erróneamente a personas en virtud de la ley suspendida; entre las personas acusadas equivocadamente están dos en junio en el noreste de Florida, dos en julio en el centro de ese estado y dos en agosto a lo largo de la Costa del Golfo de Florida.

En los casos más recientes, un hombre fue detenido el sábado después de que un agente de Bradenton viera ramas sueltas y equipo no sujeto en la parte trasera de su camión. El hombre le dijo al agente que su licencia de conducir estaba vencida. Un sargento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó por teléfono que el hombre estaba ilegalmente en Estados Unidos y emitió una orden de detención migratoria en su contra, según el informe.

En el segundo caso, un agente respondió el domingo a un informe de bloqueo de tráfico debido a un bloque de motor que cayó de un vehículo. El conductor le dijo al agente que no tenía licencia de conducir. El agente contactó al ICE, y el hombre admitió por teléfono ante el agente del organismo que estaba ilegalmente en Estados Unidos, según las autoridades. El ICE emitió más tarde una orden de detención migratoria contra el hombre, se indica en el informe.

Ambos hombres enfrentaron un cargo estatal de entrada ilegal, pero serán retirados por los fiscales. El hombre arrestado el sábado también fue acusado de conducir con una licencia de conducir vencida, y al que fue detenido el domingo se le acusó de conducir sin una licencia de conducir válida, según el informe.

De acuerdo con la nueva ley de inmigración de Florida, las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal que ingresen al estado eludiendo a los oficiales de inmigración cometen un delito menor. Pero la jueza federal de distrito en Miami, Kathleen Williams, emitió en abril una orden de restricción temporal e interdicto para congelar la aplicación del estatuto estatal.

Después de que Williams emitiera su orden original, Uthmeier envió un memorando a los agentes policiales estatales y locales diciéndoles que se abstuvieran de hacer cumplir la ley, aunque él no estaba de acuerdo con el interdicto. Pero cinco días después, envió un memorando diciendo que la jueza estaba legalmente equivocada y que no podía impedir que los policías hicieran cumplir la ley.

Como castigo por desobedecer su orden y ser declarado en desacato civil, la jueza le ordenó a Uthmeier que presente informes bimestrales para indicar si se han realizado arrestos, detenciones o acciones de las fuerzas policiales en virtud de esa ley.

Una nota al pie en el informe del lunes indica que fue un mismo agente quien llevó a cabo los dos arrestos del fin de semana. En la nota se indica que los fiscales locales informarían al Departamento de Policía de Bradenton para recordarle al agente sobre el interdicto de la jueza.

El estado de Florida ha solicitado a un tribunal de apelaciones que anule, o al menos limite, el interdicto de Williams, y hace dos semanas argumentó en un documento judicial que la ley de Florida no infringe la autoridad del gobierno federal para decidir quién puede ingresar a Estados Unidos.

"Una vez que el gobierno federal ha tomado esa decisión, un extranjero presente ilegalmente no puede ingresar o permanecer en Florida", escribieron los abogados de Florida. "Quién califica como un extranjero no autorizado, y qué constituye eludir o evitar la inspección de inmigración, sigue siendo una cuestión de la ley federal".