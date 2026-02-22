logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Air Canada cancela vuelos en Puerto Vallarta por muerte de

Clientes de Air Canada deben revisar sus itinerarios ante las cancelaciones por incidentes en Puerto Vallarta.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 02:29 p.m.
A
Air Canada cancela vuelos en Puerto Vallarta por muerte de

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La

embajada de Estados Unidos
en México emitió este domingo una alerta de seguridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante un operativo de seguridad.
En un comunicado en redes sociales, la embajada emitió alerta para los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otras municipalidade), algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido a "operaciones de seguridad continuas en múltiples estados, bloqueos carreteros y actividad criminal".
La embajada llamó a evitar áreas donde las autoridades estén operando. "Busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios. Monitoreen medios locales para actualizaciones".
"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso".
Asimismo, la embajada pidió seguir directrices de las autoridades locales y dijo que, "en caso de emergencia, llamen al 911".
Recomendó evitar aglomeraciones y mantener a la familia y amigos "al tanto de su ubicación vía telefónica, texto y redes sociales".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Air Canada cancela vuelos en Puerto Vallarta por muerte de
Air Canada cancela vuelos en Puerto Vallarta por muerte de

Air Canada cancela vuelos en Puerto Vallarta por muerte de

SLP

El Universal

Clientes de Air Canada deben revisar sus itinerarios ante las cancelaciones por incidentes en Puerto Vallarta.

EU lanza alerta a ciudadanos por detención de El Mencho
EU lanza alerta a ciudadanos por detención de El Mencho

EU lanza alerta a ciudadanos por detención de "El Mencho"

SLP

El Universal

Se recomienda a ciudadanos estadounidenses refugiarse y evitar movimientos innecesarios.

Las avalanchas en Austria han cobrado la vida de 5 personas
Las avalanchas en Austria han cobrado la vida de 5 personas

Las avalanchas en Austria han cobrado la vida de 5 personas

SLP

AP

Trasladan por aire un microrreactor nuclear
Trasladan por aire un microrreactor nuclear

Trasladan por aire un microrreactor nuclear

SLP

AP