SEER, sin reportes de estudiantes con problemas de drogadicción

En la actualidad, no se han detectado casos de estudiantes con problemas de drogadicción al interior de las preparatorias adscritas al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), informó Martín Rodríguez Ramírez, director general del dicho subsistema educativo.

Precisó que el sistema cuenta con 46 instituciones de educación media superior, en las cuatro regiones de la entidad potosina.

El funcionario estatal escribió que, a través de los supervisores e inspectores existe una comunicación permanente con los directores y los docentes, a fin de detectar cualquier comportamiento vinculado con el consumo de estupefacientes.

Para prevenir la venta de drogas, refirió que que existe comunicación permanente con las corporaciones de seguridad, en aras de de reforzar los operativos de vigilancia en las inmediaciones de las escuelas.

"Afortunadamente en nuestras escuelas preparatorias no tenemos esos casos. No se han presentado y esperemos que no sea así", remató el directivo estatal.