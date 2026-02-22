Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.
CIUDAD VALLES. La búsqueda concluyó en el río Tampaón, a la altura del ejido San Carlos; la mañana de este domingo fue hallado el cuerpo sin vida del joven oriundo de la zona tének.
Como se informó en su momento, Cristian Alexander, de 20 años de edad, vecino del ejido La Lima, llegó con unos amigos la tarde del sábado al rancho San Carlos, ubicado a unos 24 kilómetros de la zona urbana, por el rumbo del ejido San Miguel.
Sin embargo, Cristian no sabía nadar y se metió a bañar a una zona poco profunda, pero resbaló y cayó, y la corriente lo arrastró a una poza.
Los amigos intentaron ayudarlo, pero no pudieron. Después se activó un operativo de búsqueda por parte de integrantes de corporaciones de auxilio, así como voluntarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La noche no detuvo a los rescatistas, quienes recorrieron por tierra y agua la zona. Finalmente, al amanecer localizaron el cuerpo y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Huasteca Hoy
Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Carmen Hernández
El campo presenta algunos problemas