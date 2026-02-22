logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Por Huasteca Hoy

Febrero 22, 2026 01:38 p.m.
A
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

CIUDAD VALLES. La búsqueda concluyó en el río Tampaón, a la altura del ejido San Carlos; la mañana de este domingo fue hallado el cuerpo sin vida del joven oriundo de la zona tének.

Como se informó en su momento, Cristian Alexander, de 20 años de edad, vecino del ejido La Lima, llegó con unos amigos la tarde del sábado al rancho San Carlos, ubicado a unos 24 kilómetros de la zona urbana, por el rumbo del ejido San Miguel.

Sin embargo, Cristian no sabía nadar y se metió a bañar a una zona poco profunda, pero resbaló y cayó, y la corriente lo arrastró a una poza.

Los amigos intentaron ayudarlo, pero no pudieron. Después se activó un operativo de búsqueda por parte de integrantes de corporaciones de auxilio, así como voluntarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La noche no detuvo a los rescatistas, quienes recorrieron por tierra y agua la zona. Finalmente, al amanecer localizaron el cuerpo y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

SLP

Huasteca Hoy

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

SLP

Jesús Vázquez

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

SLP

Carmen Hernández

El campo presenta algunos problemas

Capturan a presuntos asaltantes
Capturan a presuntos asaltantes

Capturan a presuntos asaltantes

SLP

Carmen Hernández