Al menos 25 muertos en volcadura de autobús en Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — Un autobús que transportaba a dolientes que volvían a casa luego de acudir a un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja el viernes por la noche, dejando al menos 25 muertos y varios heridos, informó la policía.
El autobús viajaba desde la ciudad occidental de Kakamega hacia la ciudad de Kisumu, donde ocurrió la volcadura.
El conductor perdió el control del autobús al acercarse a una rotonda a alta velocidad y cayó en una zanja, según Peter Maina, un oficial regional de control de tráfico de la provincia de Nyanza, donde se encuentra Kisumu.
Entre las víctimas hay 10 mujeres, 10 hombres y una niña de 10 años, manifestó.
Cuatro de las 29 personas heridas en el accidente murieron posteriormente en el hospital, dijo Fredrick Ouma Oluga, el secretario principal a cargo de los servicios médicos en Kenia.
El accidente conmocionó a muchos en la región, provocando renovados llamados a medidas más estrictas de seguridad vial.
Los percances de tráfico son comunes en Kenia, donde las carreteras suelen ser estrechas y están en malas condiciones. La policía a menudo culpa a los conductores que exceden la velocidad por los incidentes de tráfico.
En otro percance el jueves, nueve personas murieron en un choque de autobús en la ciudad de Naivasha, en el condado Nakuru.
