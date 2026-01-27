Alerta en India por brote de virus Nipah
CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El virus Nipah se volvió tendencia en redes sociales, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de máxima prioridad este virus, debido a su alta tasa de mortalidad, la cual puede variar entre 40 y 75 por ciento, según la rapidez en la detección y la atención médica.
Entre los casos detectados se encuentran profesionales del sector salud, incluidos personal médico y de enfermería, lo que ha reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica en hospitales de la región.
El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez a finales de los años noventa en el sudeste asiático. Su denominación proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos asociados al contacto con animales infectados.
Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, dentro del género Henipavirus, y comparte características con otros patógenos capaces de provocar infecciones respiratorias y neurológicas graves en humanos.
En la fase inicial, las personas infectadas pueden experimentar algunos síntomas como:
Fiebre
Dolor de cabeza persistente
Dolores musculares
Náuseas y vómitos
Irritación de garganta
Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer manifestaciones más severas, como:
Somnolencia extrema
Confusión o pérdida de la consciencia
Alteraciones neurológicas, relacionadas con encefalitis
Neumonía
Complicaciones respiratorias agudas
Este virus tiene como reservorio natural a los murciélagos, en cuyos fluidos corporales puede encontrarse el patógeno. La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a superficies y objetos que transportan el virus.
Actualmente, no hay una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo de los casos se basa en la atención médica de soporte, mientras continúan los esfuerzos de investigación internacional encabezados por la OMS, que considera a este virus como una amenaza relevante para la salud pública.
