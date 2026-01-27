logo pulso
Alerta en India por brote de virus Nipah

El virus Nipah pone en alerta a India tras confirmarse contagios en Bengala Occidental. Conoce los detalles aquí.

Por El Universal

Enero 27, 2026 01:55 p.m.
A
Alerta en India por brote de virus Nipah

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El virus Nipah se volvió tendencia en redes sociales, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de máxima prioridad este virus, debido a su alta tasa de mortalidad, la cual puede variar entre 40 y 75 por ciento, según la rapidez en la detección y la atención médica.

Entre los casos detectados se encuentran profesionales del sector salud, incluidos personal médico y de enfermería, lo que ha reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica en hospitales de la región.

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez a finales de los años noventa en el sudeste asiático. Su denominación proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos asociados al contacto con animales infectados.

Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, dentro del género Henipavirus, y comparte características con otros patógenos capaces de provocar infecciones respiratorias y neurológicas graves en humanos.

En la fase inicial, las personas infectadas pueden experimentar algunos síntomas como:

Fiebre

Dolor de cabeza persistente

Dolores musculares

Náuseas y vómitos

Irritación de garganta

Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer manifestaciones más severas, como:

Somnolencia extrema

Confusión o pérdida de la consciencia

Alteraciones neurológicas, relacionadas con encefalitis

Neumonía

Complicaciones respiratorias agudas

Este virus tiene como reservorio natural a los murciélagos, en cuyos fluidos corporales puede encontrarse el patógeno. La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a superficies y objetos que transportan el virus.

Actualmente, no hay una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo de los casos se basa en la atención médica de soporte, mientras continúan los esfuerzos de investigación internacional encabezados por la OMS, que considera a este virus como una amenaza relevante para la salud pública.

