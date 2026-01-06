Aliados acuerdan garantías de defensa para Ucrania en reunión clave en París

PARÍS (AP) — Los aliados de Ucrania dijeron el martes que habían acordado proporcionar al país garantías de defensa internacional en capas como parte de una propuesta para poner fin a la invasión de casi 4 años de Rusia.

En una reunión clave en París, líderes de países europeos y Canadá, así como representantes de Estados Unidos y altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN, dijeron que proporcionarían a las fuerzas de primera línea de Kiev equipo y entrenamiento, y los respaldarían con apoyo aéreo, terrestre y marítimo para disuadir cualquier futuro ataque ruso.

El tamaño de las fuerzas de apoyo no se hizo público, y muchos de los detalles del plan siguen sin estar claros.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la reunión hizo "excelentes progresos" pero advirtió que "los tramos más difíciles aún están por delante", señalando que los ataques rusos a Ucrania continúan.

Dijo que los aliados participarán en el monitoreo y verificación liderados por Estados Unidos de cualquier alto el fuego, apoyarán la provisión a largo plazo de armamentos para la defensa de Ucrania y trabajarán hacia compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania en caso de cualquier ataque futuro por parte de Rusia.

No hubo comentarios inmediatos de los funcionarios en Rusia el martes, que era la víspera de la Navidad ortodoxa.

Moscú ha revelado pocos detalles de su postura en las negociaciones de paz lideradas por Washington. Los funcionarios han reafirmado las demandas de Rusia e insistido en que no puede haber un alto el fuego hasta que se acuerde un acuerdo integral. El presidente ruso Vladímir Putin ha descartado cualquier despliegue de tropas de países de la OTAN en suelo ucraniano.

Starmer agregó que solo puede haber paz si Rusia cede, y "Putin no está mostrando que esté listo para la paz".

En caso de un alto el fuego, dijo que el Reino Unido y Francia "establecerán centros militares en toda Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que se hicieron progresos en las conversaciones, aunque los compromisos necesitan ser ratificados por cada país para que puedan implementarse después de cualquier acuerdo.

"Determinamos qué países están listos para asumir el liderazgo en los elementos de garantías de seguridad en tierra, en el aire y en el mar, y en la restauración", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en París. "Determinamos qué fuerzas se necesitan. Determinamos cómo se operarán estas fuerzas y en qué niveles de mando".

Indicó que los detalles de cómo funcionará el monitoreo aún deben determinarse, al igual que el tamaño y la financiación del ejército ucraniano.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo que Estados Unidos "apoya firmemente" las garantías de seguridad.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la declaración de seguridad respaldada por los aliados de Ucrania es un "paso significativo" hacia el fin de la invasión de Rusia.

Una declaración conjunta dijo que los aliados también acordaron continuar con la asistencia militar a largo plazo y el armamento a las fuerzas armadas de Ucrania, que "seguirán siendo la primera línea de defensa y disuasión" después de que se firme cualquier acuerdo de paz.

Los aliados aún deben finalizar "compromisos vinculantes" que establezcan lo que harán para apoyar a Ucrania.

Las perspectivas de avances en la reunión eran inciertas, ya que el enfoque de la administración Trump está cambiando hacia Venezuela, mientras que las sugerencias de Estados Unidos sobre una toma de control de Groenlandia están causando tensiones con Europa, y Moscú no muestra signos de ceder en sus demandas en su invasión de casi 4 años.

Los países denominados la "coalición de los dispuestos" han estado explorando durante meses cómo disuadir cualquier futura agresión rusa en caso de que acepte detener los combates en Ucrania.

La oficina de Macron dijo que un número sin precedentes de funcionarios asistieron en persona, con 35 participantes, incluidos 27 jefes de Estado y de gobierno. Los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieron con Macron en el palacio presidencial del Elíseo para conversaciones preparatorias antes de la reunión.

Una serie de reuniones al margen de la cumbre ilustraron la intensidad del esfuerzo diplomático y la complejidad de sus partes móviles.

Zelenskyy se reunió con Macron antes de la cumbre. Los jefes militares de Francia, Reino Unido y Ucrania también se reunieron, con el comandante supremo de la OTAN, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, participando en conversaciones que, según el jefe del ejército francés, se centraron en implementar garantías de seguridad. Los jefes militares de otras naciones de la coalición se unieron por video.

La oficina de Macron dijo que inicialmente la delegación estadounidense iba a estar encabezada por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien cambió de planes por cuestiones relacionadas con la intervención militar en Venezuela.

Tensión por comentarios sobre Groenlandia

Trump renovó el domingo su llamado a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, una isla ártica estratégica y rica en minerales.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido se unieron el martes a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en defensa de la soberanía de Groenlandia tras los comentarios de Trump sobre el territorio autónomo del reino de Dinamarca.

Sin embargo, el continente también necesita el poderío militar de Washington para apoyar cualquier garantía de seguridad para Ucrania y disuadir las ambiciones territoriales de Rusia. Eso podría requerir un delicado acto de equilibrio diplomático en París.

Los participantes buscan resultados concretos en cinco prioridades clave una vez que terminen los combates: formas de monitorear un alto el fuego; apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania; despliegue de una fuerza multinacional por tierra, mar y aire; compromisos en caso de que haya otra agresión rusa y cooperación de defensa a largo plazo con Kiev.

Pero ahora no está claro si será posible alcanzarlos, ya que Trump lidia con las consecuencias de su decisión de llevar a cabo un cambio de liderazgo en Venezuela.

Ucrania busca garantías firmes por parte de Washington de apoyo militar y de otro tipo, considerado crucial para lograr compromisos similares de otros aliados. Kiev se ha mostrado cauto ante cualquier alto el fuego porque teme pueda dar tiempo a Rusia para reagruparse y volver a atacar.

Detalles relevantes sin concretar

Zelenskyy dijo el fin de semana que el posible despliegue de tropas europeas aún enfrenta obstáculos, que hay detalles importantes que no se han concretado y que "no todos están listos" para comprometer fuerzas.

Además, señaló que muchos países necesitarían la aprobación de su parlamento aunque los líderes accedan a brindar apoyo militar para Ucrania. Pero reconoció que la ayuda podría adoptar otras formas, como "a través de armas, tecnología e inteligencia".

Zelenskyy manifestó que el despliegue en suelo ucraniano de fuerzas francesas y británicas —las únicas naciones con armas nucleares en Europa Occidental— tras el alto el fuego sería "esencial".

"Hablando francamente como presidente, incluso la existencia misma de la coalición depende de si ciertos países están listos para aumentar su presencia", dijo Zelenskyy. "Si no están listos en absoluto, entonces realmente no es una ´coalición de los dispuestos´".

En los combates del martes, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo ataques con drones en un arsenal militar y un depósito de petróleo en el interior de Rusia, según un funcionario de seguridad que no estaba autorizado para comentar públicamente y, por lo tanto, habló bajo condición de anonimato.

Los drones de largo alcance golpearon el arsenal en la región de Kostroma en Rusia, provocando explosiones que duraron horas y obligaron a evacuar asentamientos cercanos, dijo el funcionario. El sitio fue descrito como un centro logístico clave que suministra municiones en el oeste y centro de Rusia.

En un ataque separado, drones del SBU golpearon un depósito de petróleo en la región de Lipetsk en Rusia, causando un gran incendio, señaló el funcionario.