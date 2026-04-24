Allanan casa de exjefe de ONPE Piero Corvetto en Lima

LIMA (AP) — La policía de Perú allanaba el viernes la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien renunció luego de que los comicios generales del 12 de abril se extendieron un día por falta de papeletas y es investigado con otros exfuncionarios por presunta colusión.

En sus redes sociales, la policía anticorrupción informó que agentes y fiscales realizaban un operativo en la casa de Corvetto, de otros exfuncionarios de la ONPE y del representante legal de una empresa llamada Galaga, encargada de transportar papeletas electorales hacia centros de votación en Lima.

Ricardo Sánchez, abogado de Corvetto, dijo a la radio local RPP que el juez Manuel Chuyo ordenó el allanamiento, pero desestimó el pedido de la fiscalía para detener a Corvetto.

Las autoridades extendieron la votación hasta el 13 de abril en varios centros electorales de Lima donde más de 52.000 peruanos no pudieron votar porque las boletas no llegaron o arribaron tarde.

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El suceso provocó críticas en varios partidos, en especial del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien afirma sin pruebas que en Perú ocurrió un "fraude electoral único en el mundo". El candidato ha indicado que Corvetto es un "criminal" y que lo perseguirá "hasta que se muera".

Una misión electoral de la Unión Europea ha pedido evitar el uso de lenguaje violento en las elecciones peruanas y ha descartado cualquier indicio de fraude.

Corvetto renunció el martes y su dimisión fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia, una entidad que evalúa y sanciona a autoridades claves incluidas las de la ONPE. Su salida ha sido cuestionada por expertos debido a que la ley prohíbe la renuncia de un alto funcionario de la ONPE en medio de un proceso electoral.

En una carta Corvetto indicó que dimitía luego de los "problemas focalizados" el 12 de abril. Añadió que su dimisión buscaba organizar el balotaje del 7 de junio, en el que se definirá al próximo presidente, "en un contexto de mayor confianza ciudadana".

Contabilizadas el 95,1% de las actas, la conservadora Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular lideraba el viernes el conteo de votos con 17,05%, seguida del nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,03% y López Aliaga con 11,90%, según la ONPE.

El Tribunal Electoral anunció que el 15 de mayo será la fecha máxima para informar sobre quiénes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

Los conteos de votos en Perú son lentos comparados con otros países de la región. En las elecciones presidenciales de 2021, el Tribunal Electoral los anunció 37 días después de los comicios de primera vuelta. Pero en esa ocasión la distancia entre el segundo y tercer lugar fue amplia desde el inicio y no existió el suspenso de ahora.