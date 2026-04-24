"Persiste represión en Cuba"

La Habana, Cuba.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves "violaciones masivas, graves y sistemáticas" de las libertades fundamentales en Cuba, así como el "recrudecimiento de la violencia contra la disidencia" en los últimos años.

En su informe anual, la CIDH afirmó que "sigue recibiendo información sobre violaciones a derechos fundamentales en Cuba" y que "ha sido alertada sobre actos que comprometen seriamente la libertad, la seguridad personal y la integridad física de la población", vulneraciones que afectan sobre todo a "líderes sociales, opositores políticos, activistas y periodistas independientes".

El texto recoge que los defensores de derechos humanos en Cuba operan en "un ambiente hostil y represivo por parte del Estado" y que se han intensificado "los patrones de criminalización, persecución y hostigamiento" en "un contexto de cierre total del espacio cívico".

Condena además los "reiterados actos de malos tratos y torturas" a los presos por motivos políticos. En este ámbito valora la excarcelación de 553 presos, anunciada en enero de 2025, aunque lamenta "la ausencia de datos oficiales actualizados sobre las personas encarceladas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la población carcelaria, la comisión expresa su "preocupación por las deplorables condiciones de detención" y resalta que al menos 24 personas fallecieron en 2025 en centros penitenciarios cubanos, "principalmente por desnutrición y falta de atención médica oportuna".

También alerta de que, por los datos que manejan distintas ONG, "Cuba sería uno de los dos países con la mayor tasa de población penitenciaria per cápita a nivel mundial".

La CIDH señala asimismo el "uso arbitrario del sistema judicial y del poder punitivo" como "herramienta de represión" contra "activistas, defensoras de derechos humanos, opositoras políticas, académicas" y ciudadanos que "ejercen legítimamente sus derechos.

Además, censura la "represión sistemática contra periodistas", un profesión crítica dentro del derecho de libertad de expresión e información, y recoge casos de detenciones arbitrarias, citaciones ilegales, amenazas, interrogatorios, vigilancias y restricciones de movimiento.

Con respecto a la grave crisis que sufre la isla, el documento destaca la "agudización de la crisis alimentaria" y la "persistente escasez de servicios básicos". También alerta sobre los problemas de abasto de agua, la falta de medicamentos y los apagones.