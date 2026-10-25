Alto al fuego en Oleshki iniciará el 27 de octubre

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Berlín, Alemania.- El alto el fuego temporal para permitir la evacuación de la localidad de Oleshki, que fue avanzado por la oficina de la primera dama estadounidense, Melania Trump, comenzará el próximo 27 de octubre, anunciaron este sábado las autoridades ucranianas.

"Como jefe del equipo negociador ucraniano, acabo de mantener una reunión online con Yana Lantrátova, la jefa del equipo negociador ruso. El fin de la reunión era abordar la misión humanitaria en Oleshki", informó el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, en redes sociales.

Lubinets señaló que ha abordado con Lantrátova otras cuestiones relativas al acuerdo para permitir la evacuación de civiles y la entrada de ayuda humanitaria a la localidad sureña bajo ocupación rusa y que ha podido confirmar que los preparativos avanzan por el momento en línea con el acuerdo preliminar existente.

La tregua humanitaria, que el propio papa León XIV había reclamado al presidente ruso, Vladímir Putin, fue anunciada el viernes por la oficina de la primera dama estadounidense, que supuestamente ayudó a mediar el acuerdo, aunque según esta fuente el inicio estaba previsto el próximo 29 de octubre.

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Oleshki, situada en la ribera oriental del río Dniéper enfrente de la capital provincial de Jersón, bajo control ucraniano, atraviesa desde hace meses una difícil situación humanitaria.

Kiev acusa a los rusos de minar los terrenos alrededor de la ciudad, impidiendo a los civiles abandonarla o salir en busca de alimentos o medicinas.

Por otra parte, un hombre murió y dos personas más resultaron heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Lozova, en la región ucraniana de Járkiv, indicaron el sábado las autoridades locales.

Además, autoridades nombradas por Moscú en ciudades de la península de Crimea —ocupadas por Rusia— informaron el sábado de apagones tras ataques ucranianos durante la noche.

El Estado Mayor General de Ucrania reveló el sábado que sus fuerzas impactaron una planta química en la ciudad rusa de Tolyatti, que produce materiales utilizados en combustible para cohetes. El alcalde de Tolyatti, Ilya Sukhikh, señaló que el ataque nocturno dañó instalaciones industriales en la ciudad.

Las fuerzas de Kiev también alcanzaron una planta de electrónica en la ciudad de Oryol, confirmó este sábado el Estado Mayor de Kiev.

Los drones ucranianos también causaron daños en la región rusa de Omsk, en el oeste de Siberia, a más de 2.000 kilómetros (1.242 millas) de la frontera con Ucrania. El gobernador regional de Omsk, Vitaly Khotsenko, dijo que los drones "alcanzaron un centro industrial del norte".