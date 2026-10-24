Miles de jóvenes protestan en Italia con fuerte seguridad en Milán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MILÁN (AP) — Miles de jóvenes marcharon el sábado por las calles de varias ciudades italianas, entre ellas, Milán, Roma y Turín, mientras las autoridades desplegaban un gran número de policías y soldados en un intento, en gran medida exitoso, de evitar una repetición de los violentos enfrentamientos y saqueos que empañaron protestas similares la semana pasada.

Medidas de seguridad y despliegue en Milán

La manifestación en Milán fue pacífica, pero hubo breves enfrentamientos con la policía en Roma y en Turín.

En Milán, miles de jóvenes marcharon por las calles mientras se desplegaban soldados y se tapiaban boutiques de lujo, pero al final de la tarde, la mayoría de las tiendas habían abierto, informaron medios italianos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció una batería de medidas, como el envío de 500 soldados adicionales a Milán y sanciones más duras para los menores, que, según la policía, constituían una gran parte de los manifestantes violentos en las marchas de la semana pasada. En Milán, la policía detuvo a varios menores como medida preventiva, informaron medios.

Aunque las protestas en Francia han acaparado la mayor parte de la atención internacional, grandes manifestaciones también sacudieron muchas ciudades europeas el sábado, desde Milán hasta Roma, Madrid, Lisboa y Tirana.

Las protestas abarcan una amplia gama de temas, desde educación y la corrupción hasta movimientos contra la guerra, pensiones y vivienda.

Manifestaciones y actos simbólicos en Milán

Vehículos militares y tiendas de lujo tapiadas en Milán

En Milán, enormes multitudes, en su mayoría formadas por jóvenes, se congregaron al caer la noche, coreando insultos contra Meloni y enarbolando pancartas como "No a las mentiras del Estado".

Un grupo de manifestantes arrojó estiércol frente al regulador energético de Italia y quemó una reproducción simbólica de gran tamaño de una factura de electricidad, según imágenes difundidas por la televisión local.

Los 500 soldados desplegados en Milán se suman a los cientos que ya estaban apostados allí y respaldarán a alrededor de 5.000 policías y otros agentes del orden. Las autoridades realizan vigilancia con drones, controles en estaciones ferroviarias, unidades de respuesta rápida y monitoreo en línea ante posibles llamados a la violencia.

Un aspirante a la alcaldía, Pierfrancesco Majorino, que anunció su candidatura el jueves, se unió a los manifestantes y comentó lo pacífico que fue el día, según medios italianos. Competirá en unas primarias de centroizquierda a principios de 2027. El alcalde centroizquierdista de Milán, Giuseppe Sala, que ocupa el cargo desde 2016, no se postula de nuevo.

Muchas tiendas, en especial boutiques de lujo dentro del distrito de la moda de la ciudad, como Omega, Tiffany y Gucci, tapiaron sus escaparates con tablones de madera. La tienda de Apple también cerró y permaneció cerrada incluso cuando otras reabrieron.

Hace una semana, los alborotadores irrumpieron a la fuerza en tiendas, con el objetivo de robar zapatos y ropa deportiva, así como otros artículos en calles que salen de la céntrica plaza del Duomo.

De acuerdo con las autoridades, las medidas de seguridad se extendieron más allá del centro de la ciudad ante la preocupación de que los inconformes puedan desplazarse a otros barrios para eludir las zonas con mayor vigilancia.

Los manifestantes terminaron su marcha pacíficamente el sábado por la noche frente al Politécnico de Milán, a más de 3 kilómetros (2 millas) del centro de la ciudad.

Las autoridades dijeron el sábado que investigan a un periodista freelance de 30 años, señalado como el "cerebro" del recién formado "Movimiento 17 de Octubre", que ha sido el principal impulsor de las recientes protestas en Italia.

La policía de Milán señala que en la violencia y los saqueos de la semana pasada participaron unos 2.000 manifestantes muy jóvenes, muchos de los cuales eran "italianos naturalizados de segunda generación", además de extranjeros. En dos días, la policía arrestó a 45 personas, 34 de ellas menores.

Un grupo de unos 30 activistas de extrema derecha, descritos como hooligans vinculados al club de fútbol Inter de Milán, hizo una breve aparición coreando consignas antiinmigrantes y antimusulmanas, pero la policía los aisló.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, indicó que a los soldados desplegados el sábado se les permitió recientemente usar bridas plásticas de sujeción y únicamente en zonas alrededor de las estaciones de tren, no en toda la ciudad. No están autorizados a portar gas pimienta ni pistolas eléctricas, afirmó.

Enfrentamientos y protestas en otras capitales europeas

Manifestantes intentan entrar por la fuerza al Coliseo en Roma

La seguridad también se reforzó en Roma, la capital del país, donde las autoridades blindaron las calles con establecimientos de lujo y reforzaron los controles alrededor del Circo Máximo y la Piazza del Popolo.

Un pequeño número de manifestantes intentó entrar por la fuerza al Coliseo, pero los guardias los hicieron salir. En otros lugares, varios cientos de estudiantes se manifestaron pacíficamente para subrayar que no eran alborotadores.

"Creo que las imágenes de la semana pasada fueron en realidad algo terrible, especialmente para los jóvenes, para los estudiantes, para la gran mayoría de las generaciones más jóvenes que quieren estudiar... y no aceptan ser representados por quienes usan temas y necesidades para devastar ciudades enteras", dijo Riccardo Ponzio, presidente nacional de una asociación estudiantil italiana de extrema derecha.

Una marcha separada contra la guerra tuvo lugar en el centro de Roma. Los organizadores intentaron distanciarse de posibles disturbios, instando a los participantes a mantener el rostro descubierto y las manos visibles.

Pero fueron estos manifestantes quienes se enfrentaron brevemente con la policía cerca de la Piazza della Repubblica, incluso cuando los organizadores intentaban contener a la multitud. La policía utilizó porras y gas lacrimógeno. Al final, los manifestantes retrocedieron cuando se activó un cañón de agua. Se retiraron a un lugar a medio kilómetro (media milla) de distancia.

Enfrentamientos y edificios incendiados en Albania

Se prevé que las protestas continúen en Tirana, la capital de Albania. La policía antidisturbios utilizó cañones de agua contra grandes grupos de manifestantes, algunos de los cuales incendiaron edificios gubernamentales y arrojaron proyectiles contra la policía. Las autoridades dijeron que 2.500 agentes patrullaron las calles el sábado.

Durante más de una semana, los manifestantes han arrojado piedras, bengalas, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que ha utilizado porras, cañones de agua y gas lacrimógeno en enfrentamientos en el centro de la ciudad.

Estudiantes de secundaria y universitarios exigen matriculaciones más asequibles, una mayor inversión estatal en educación y protestan contra la corrupción en el sistema educativo. Se han unido a un movimiento antigubernamental más amplio que pide la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama.

Previamente, una protesta separada organizada por la oposición frente a la oficina del primer ministro se tornó violenta, y algunos activistas encendieron fogatas en la calle.

Rama dijo el sábado que su gobierno prepara una respuesta a las demandas de los estudiantes y los llamó al diálogo. Advirtió que los manifestantes violentos enfrentarán sanciones.

Las pensiones y la vivienda desatan manifestaciones en Madrid y Lisboa

Miles de jubilados y otras personas marcharon por la capital de España el sábado para exigir que no se toquen las pensiones públicas.

Maria José Benito, de 68 años, afirmó que a los pensionados los amenazan con privatizar las pensiones y que eso es solo otra cosa de la que quieren sacar provecho.

Las protestas se produjeron antes de las elecciones anticipadas del próximo mes, mientras el Partido Socialista del presidente, Pedro Sánchez, criticó al opositor Partido Popular, de tendencia conservadora, por hacer guiños a la privatización de las pensiones públicas. España se ha visto sacudida este otoño por protestas en torno al acceso a la vivienda, ya que los costos de alquiler y compra han aumentado en los últimos años más allá de lo que muchos españoles pueden permitirse.

La vivienda asequible centra las protestas de Lisboa

Siguiendo el ejemplo de sus vecinos españoles, los manifestantes en Lisboa, que exigen viviendas asequibles, marcharon por la capital portuguesa el sábado.

También critican medidas recientes anunciadas por el gobierno del primer ministro Luis Montenegro, que incluyen flexibilizar el tope del incremento anual del alquiler y facilitar el desalojo de inquilinos que no paguen la renta.

Montenegro defiende las medidas y sostiene que buscan reforzar la confianza entre inquilinos y propietarios e impulsar el mercado de alquiler. Los manifestantes afirman que las medidas no están equilibradas y colocan a los inquilinos en una posición más vulnerable.