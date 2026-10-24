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Irán abierto a negociar con EE.UU. para reabrir estrecho de Ormuz

El embajador Reza Amiri Moghadam señaló que Washington rechaza propuestas para terminar el bloqueo en el estrecho.

Por AP

Octubre 24, 2026 09:42 p.m.
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Irán abierto a negociar con EE.UU. para reabrir estrecho de Ormuz
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      ISLAMABAD (AP) — Irán sigue abierto a negociar con Estados Unidos para poner fin a la guerra, en virtud de un acuerdo provisional mediado por Pakistán en junio pasado, informó el embajador de Teherán en Islamabad el sábado, cuando también acusó a Washington de socavar la diplomacia y prolongar el enfrentamiento por el control del estrecho de Ormuz.

      Irán propone levantar bloqueo naval para reabrir estrecho de Ormuz

      El embajador Reza Amiri Moghadam afirmó que Irán transmitió recientemente a través de Pakistán que estaba dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz si Washington levanta su bloqueo naval, pero acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rechazar la propuesta e insistir en mantener el bloqueo de puertos iraníes.

      Pakistán y Qatar ayudaron a negociar el acuerdo de junio pasado, el cual buscaba restablecer el transporte marítimo a través del estrecho, levantar el bloqueo naval estadounidense e iniciar negociaciones hacia un acuerdo más amplio que abordara el programa nuclear de Irán.

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      Acuerdo de defensa regional y postura de Irán

      Durante su participación en un seminario en Islamabad, Moghadam señaló que cuando el jefe del ejército de Pakistán, mariscal de campo Asim Munir, funcionarios iraníes le hicieron saber de su disposición para reabrir el estrecho, siempre que Washington pusiera fin a su bloqueo.

      Moghadam también indicó que Teherán estudiará el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, que incluye a Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, antes de decidir si otorga su apoyo, al tiempo que describió el pacto como un posible instrumento de unidad. "Estudiaremos el Acuerdo de La Meca y, si es bueno, lo apoyaremos", subrayó.

      El acuerdo se firmó después de que los hutíes en Yemen reanudaron sus ataques contra Arabia Saudí. Los tres países firmantes dijeron que el pacto fortalecería la disuasión colectiva y ampliará la cooperación en defensa.

      Turquía ha presentado el acuerdo al parlamento para su ratificación. Funcionarios turcos y paquistaníes sostienen que es defensivo y no apunta contra Irán ni contra ningún otro país. Turquía ha descartado enviar tropas a Yemen para atacar a los hutíes, mientras que Pakistán afirma que su papel sería estrictamente defensivo.

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