Messi recibe el Princesa de Asturias

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, de manos de la princesa Leonor, durante la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El reconocimiento distingue tanto sus logros en el futbol como su trabajo para acercar la educación y la atención médica a niños desfavorecidos.

El argentino se convirtió en el primer futbolista distinguido en solitario con este galardón, que anteriormente había reconocido a selecciones y a jugadores de manera conjunta. Su llegada al teatro provocó muestras de entusiasmo entre los aficionados que se reunieron para saludarlo.

La elección de Messi fue anunciada el 3 de junio. En su resolución, el jurado destacó su talento, la continuidad de su carrera y el alcance de sus iniciativas solidarias. También valoró su conducta deportiva, la perseverancia y su aportación al trabajo en equipo.

El premio amplía los reconocimientos de una trayectoria marcada por ocho Balones de Oro, el campeonato mundial con Argentina en Qatar 2022 y una etapa histórica en el Barcelona. Con el club catalán disputó 778 partidos oficiales y anotó 672 goles, antes de continuar su carrera en el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un encuentro con niños antes de la ceremonia

La visita de Messi a Asturias también incluyó una actividad con estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo. El encuentro, celebrado el jueves, formó parte de "El juego del 10", una iniciativa del programa educativo Toma la palabrade la Fundación Princesa de Asturias.

Ante los menores, el futbolista compartió experiencias de su carrera y defendió la importancia de disfrutar el deporte, aprender de las derrotas y valorar el esfuerzo por encima del resultado. Cuando le correspondió proponer una regla para el juego, eligió una recomendación sencilla: "Disfrutad. Por encima de cualquier cosa".

Su participación trasladó al encuentro educativo uno de los motivos centrales del reconocimiento: el vínculo entre su trayectoria deportiva y el apoyo a la infancia.