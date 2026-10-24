Kimi Antonelli consigue pole position en Austin y apunta al título

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By JIM VERTUNO (AP) — Kimi Antonelli llegó al Gran Premio de Estados Unidos con la mira puesta en un campeonato de la temporada de F1 que se acerca con cada carrera.

El domingo en el Circuit of the Americas, tendrá la vista más clara posible del camino para llegar allí. Y podría llegar rápido.

El líder del campeonato de Mercedes consiguió una sorpresiva pole position el sábado, superando por poco al de Red Bull Max Verstappen. Si puede convertir eso en una victoria, y sus rivales más cercanos fallan, el piloto italiano de 20 años podría ganar el título de la temporada y convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.

Verstappen era el favorito para la pole. Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari, parecían más rápidos que Mercedes durante las tres sesiones de práctica.

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Luego Antonelli marcó una vuelta maravillosa a última hora de la tarde en COTA para conseguir su primera pole position desde Bélgica, un lapso de siete carreras.

"Fue sorprendente", dijo Antonelli. "Sólo voy a intentar hacer la mejor carrera que pueda, intentar ganar y ver qué pasa".

Las matemáticas para un campeonato de la temporada requieren algo de ayuda, pero son alcanzables.

Primero debe ganar. Si lo logra, y su compañero de Mercedes George Russell termina noveno o más atrás, y Hamilton finaliza fuera de los cuatro primeros, Antonelli se proclamará campeón.

Hamilton saldrá cuarto, y Russell sexto.

"Sólo tener una buena largada y ver desde ahí qué podemos hacer", dijo Antonelli.

Ese es el primer trabajo. Estará peleando con Verstappen hasta la primera curva, una horquilla en subida, un giro a la izquierda que puede causar estragos en el pelotón y a menudo lo hace. Es probable que Verstappen sea el de siempre, agresivo, en la primera curva.

Verstappen es un cuatro veces campeón que ha ganado cuatro veces en COTA. También ganó las dos carreras anteriores en Malasia y Singapur y está tratando de perseguir cada victoria que pueda en una temporada en la que el campeonato está fuera de alcance.

Verstappen no le ofreció a Antonelli ningún consejo sobre cómo encarar la carrera tan cerca del campeonato. Ha ganado títulos en temporadas que se definieron en las últimas vueltas, y otras en las que dominó.

"No lo necesita. Sabe lo que está haciendo. Si no pasa este fin de semana, pasará el próximo fin de semana, o el siguiente", dijo Verstappen. "Cuando sea oficial, ve a celebrar".

El campeonato de Antonelli sí parece inevitable mientras la temporada entra en las seis carreras finales.

Antonelli aventaja a Russell por 102 puntos y a Hamilton por 111. Construyó la amplia ventaja durante la primera mitad de una temporada notablemente consistente que incluyó cinco triunfos en las primeras seis carreras.

Russell y Hamilton intentarán resistir el domingo para mantener el campeonato vivo una semana más. Russell comenzó la temporada como el piloto número 1 de Mercedes. Ganó la primera carrera pero no pudo mantener el ritmo.

"Es una carrera larga y aquí en Austin pasan muchas cosas", dijo Russell a Sky Sports.

Y Leclerc no se descartó para ganar. Recordó su victoria en COTA en 2024 desde la segunda fila de la parrilla de salida.

"Creo firmemente que teníamos el ritmo para estar peleando al frente", dijo Leclerc. "La última vez que salí cuarto aquí gané. Espero que podamos hacer lo mismo mañana".

Dificultades en la pista y sanciones posibles

Todo el pelotón tuvo problemas durante las tres sesiones de práctica y la clasificación para mantener los autos en la pista, lo suficiente como para que valga la pena ver si alguno recibe advertencias en la carrera del domingo.

Los oficiales de carrera borraron más de 200 tiempos de vuelta en las dos prácticas del viernes. El sábado, Leclerc perdió un tiempo que le habría dado una barrida limpia de las tres sesiones.

Colton Herta y su camino hacia la Fórmula 1

El piloto de reserva estadounidense de Cadillac, Colton Herta, participó en la práctica del viernes para sumar otro punto rumbo a obtener la licencia para correr en la F1, con la esperanza de unirse a la parrilla la próxima temporada.

El equipo podría darle más sesiones de práctica en las próximas cinco carreras. Tiene al menos 38 de los 40 puntos de licencia requeridos.

Herta dejó IndyCar esta temporada para unirse a la serie junior de Fórmula 2 para retomar su objetivo de correr en la Fórmula 1. Si logra unirse a Cadillac para la próxima temporada — Valtteri Bottas y Sergio Pérez son los pilotos actuales del equipo — Herta sería el primer piloto estadounidense en la F1 desde Logan Sargeant, quien fue apartado por Williams a mitad de la temporada 2024.