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Lesión de Cooper Flagg afecta a Mavericks antes de duelo con Spurs

El novato será reevaluado la próxima semana y no jugará contra Spurs.

Por AP

Octubre 24, 2026 09:39 p.m.
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Lesión de Cooper Flagg afecta a Mavericks antes de duelo con Spurs
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      DALLAS (AP) — La estrella de los Mavericks, Cooper Flagg, se perderá el partido del sábado por la noche en casa contra los Spurs de San Antonio después de que una resonancia magnética revelara un esguince leve en el hombro izquierdo, sufrido justo antes del descanso en la victoria de Dallas en Indiana la noche anterior.

      Cooper Flagg sufre esguince en hombro izquierdo

      El Novato del Año de la temporada pasada será reevaluado la próxima semana.

      Flagg atacaba el aro tras robar el balón cerca de la mitad de la cancha el viernes por la noche, en el último minuto de la primera mitad. Cuando se elevó para lo que parecía ser una volcada, Aaron Nesmith lo golpeó por detrás y le cometió falta; la jugada fue sancionada como falta flagrante de tipo 1. Flagg cayó detrás de la línea de fondo sobre el hombro izquierdo y no volvió a ingresar al partido.

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      Detalles del partido y desempeño de Cooper Flagg

      Flagg lideraba a todos los anotadores con 14 puntos en 17 minutos, además de cinco rebotes, seis asistencias, tres robos y un tapón. Dallas ganaba 77-43 al descanso y terminó venciendo a los Pacers por 121-105.

      Flagg anotó 32 puntos en el debut de los Mavericks el miércoles por la noche, una derrota 128-110 en Houston. La temporada pasada, promedió 21 puntos, 6,7 rebotes y 4,5 asistencias.

      El partido del sábado será el debut en casa del entrenador de los Mavericks, Dusty May, quien llevó a Michigan al campeonato de la NCAA la temporada pasada.

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