Amenaza Bertha costas de EEUU

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La tormenta tropical Bertha se fortaleció en el Golfo de México el martes, pero se espera que se debilite en los próximos días a medida que se acerca lentamente a Estados Unidos, con la posibilidad de provocar inundaciones costeras y arrojar fuertes lluvias desde Florida hasta Luisiana.

Esas zonas de la costa de Estados Unidos en el golfo de México están bajo alerta de tormenta tropical hasta el miércoles, y podrían registrar fuertes lluvias e inundaciones hasta la mañana del jueves, informó el martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Nueva Orleans también estaba bajo alerta de tormenta tropical.

La tormenta se encontraba a unos 190 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, Florida, y 170 kilómetros al sureste de Mobile, Alabama, el martes por la noche, y se desplazaba a 9 km/h (6 mph) hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph), informó el martes el NHC. Se pronostica un debilitamiento gradual del miércoles al viernes.

Se pronosticaba que Bertha tocaría tierra el miércoles por la noche en algún punto de la poco poblada parte de Luisiana al sureste de Nueva Orleans, dijo Michael Buchanan, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Luisiana.

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El viento será la mayor amenaza allí, dijo.

autoridades distribuyen sacos de arena

Las autoridades en Mississippi, Luisiana y Florida abrieron sitios para proporcionar sacos de arena a los residentes, mientras se publicaban advertencias de bandera roja a lo largo de algunas playas debido a las corrientes de resaca.

A lo largo y ancho de la costa de Estados Unidos en el golfo de México, banderas rojas dobles indicaban que las aguas estaban cerradas para nadar.

Las playas cerca de Pensacola, Florida, estaban en su mayoría desiertas, salvo por turistas que se aventuraban a salir para tomar fotos del oleaje que golpeaba con fuerza.

"Para los locales, esto es sólo otra tormenta", dijo Candice Henderson, gerente de The Crab Trap, un restaurante junto a la playa que estaba lleno el martes en Perdido Key, en Pensacola. "Cuando estás de vacaciones y estás lloviendo, o compras o sales a comer".

Se espera que la tormenta se debilite mientras avanza por la costa, dijo Jamie Rhome, del NHC. Es posible que lo peor se mantenga mar adentro, añadió.

Se espera que Bertha se debilite aún más mientras avanza rumbo a Texas, dijeron los meteorólogos.

Se pronosticaban de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia desde el oeste de Florida hasta la costa sur de Luisiana.