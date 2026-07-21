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Abelardo de la Espriella anuncia a Mauricio Tobón como embajador en México

La designación de Mauricio Tobón y David Santiago Tamayo refleja los primeros nombramientos clave del gobierno que inicia el 7 de agosto.

Por EFE

Julio 21, 2026 07:00 p.m.
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Abelardo de la Espriella anuncia a Mauricio Tobón como embajador en México
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      Bogotá, 21 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que el empresario Mauricio Tobón, del departamento de Antioquia (noroeste), será el embajador del país en México, una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto.

      Abelardo de la Espriella designa embajador Mauricio Tobón en México

      "Nuestro próximo embajador en México será un hijo de esta tierra, Mauricio Tobón, empresario y amigo. Bienvenido, embajador Tobón, al Gobierno del Tigre, al Gobierno de la Patria Milagro", dijo De la Espriella al término de una reunión con las autoridades de Antioquia y de Medellín, su capital.

      El saliente presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene una afinidad ideológica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y una agenda común en asuntos regionales.

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      El futuro embajador es economista de la Universidad EAFIT, especialista en Ciencias Políticas y ha desarrollado su carrera entre el sector público y el privado.

      Además, Tobón fue gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), creador del Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), concejal de Medellín y candidato a la Gobernación de Antioquia en 2019.

      David Santiago Tamayo asumirá dirección de la UNGRD para recuperar credibilidad

      El presidente electo anunció además que el geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán será el próximo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la prevención y atención de emergencias en el país.

      Al presentar a Tamayo, durante el mismo acto en Medellín, De la Espriella aseguró que llega con la misión de recuperar la credibilidad de una institución golpeada por uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno saliente.

      La UNGRD está en el centro de un escándalo de corrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de carrotanques destinados a abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un caso que derivó en investigaciones judiciales contra altos funcionarios y salpicó a varios dirigentes políticos. EFE

      enb/joc/jrg

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