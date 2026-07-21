Fiscalía de Los Ángeles analiza pena de muerte para D4vd
D4vd enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual y mutilación; audiencia preliminar inició en Los Ángeles.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El rapero D4vd podría enfrentar la pena de muerte por el presunto homicidio de Celeste Rivas, la adolescente que fue encontrada sin vida en un automóvil propiedad del cantante, según información publicada por TMZ.
Audiencia preliminar en Los Ángeles busca pruebas para juicio
De acuerdo con el medio estadounidense, esta mañana dio inicio la audiencia preliminar, una etapa en la que la Fiscalía de Los Ángeles buscará demostrar que existen pruebas suficientes para llevar al artista a juicio y que podría durar varios días.
Al término de la jornada, el fiscal Nathan Hochman reveló que el Ministerio Público está analizando la posibilidad de solicitar la pena de muerte para el cantante, esto en caso de que se demuestre su culpabilidad; sin embargo, aclaró que por ahora esa decisión aún no ha sido tomada.
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Familia de la víctima presente en audiencia con evidencia explícita
Además del D4vd, quien compareció sin esposas en las manos, en la audiencia también estuvieron presentes los padres de Celeste Rivas y se mantuvieron en la sala, a pesar de que se mostraron fotografías explícitas de los restos de la adolescente.
Antes de proyectar la evidencia, la familia fue advertida sobre el contenido de las imágenes; y es que, recordemos que el cuerpo de la joven fue desmembrado y puesto en dos bolsas negras al interior del maletero.
Las autoridades sostienen que David Anthony Burke (nombre real del cantante) inició una relación con Celeste cuando ella tenía apenas 13 años y que, presuntamente, la asesinó en abril de 2025. Asimismo, lo señalan de haber ocultado los restos dentro del vehículo, donde permanecieron al menos seis meses, cuando el auto fue trasladado a un depósito en Hollywood.
D4vd fue arrestado en abril de este año y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, abuso sexual a un menor y mutilación ilegal de restos humanos.
El fiscal Hochman también explicó que entre la evidencia que aún falta por mostrarse se encuentran las declaraciones de más de 10 testigos; sin embargo, la defensa de D4vd sostiene que el rapero es inocente y que lograrán probarlo al finalizar esta etapa.
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