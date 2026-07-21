Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Familiares de las víctimas de la violencia de Estado se manifiestan ante su preocupación por el régimen "autoritario" y de "impunidad" que encarna la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, además de rechazar la reconciliación nacional hasta que no se busquen a los desaparecidos que dejó el conflicto, este martes, en Lima (Perú).