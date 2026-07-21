Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima
La protesta en Lima se centra en la exigencia de justicia y la búsqueda de desaparecidos del conflicto.
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Familiares de las víctimas de la violencia de Estado se manifiestan ante su preocupación por el régimen "autoritario" y de "impunidad" que encarna la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, además de rechazar la reconciliación nacional hasta que no se busquen a los desaparecidos que dejó el conflicto, este martes, en Lima (Perú).
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