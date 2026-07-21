Canciller Velasco se reúne con embajador Johnson para fortalecer agenda bilateral
La reunión en la Cancillería incluyó seguimiento a la relación México-Estados Unidos y felicitaciones por el Mundial.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Este martes 21 de julio, el canciller Roberto Velasco sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson para dar seguimiento a la agenda bilateral.
Encuentro entre autoridades para fortalecer la cooperación bilateral
A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó una imagen de ambos en la Cancillería.
"México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida", dijo la Cancillería.
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Temas clave en la agenda bilateral y contexto actual
El encuentro del titular de la SRE con el diplomático se da en el marco del caso de Ismael "El Mayo" Zambada, quién recientemente fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos; la protección a connacionales ante las redadas de ICE que han dejado 17 mexicanos muertos y las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En el marco de la clausura del Mundial, el canciller Velasco saludó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien felicitó "por la gran labor" de su país en la organización de la final en Nueva Jersey.
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