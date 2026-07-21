Estados Unidos e Irán intensifican ataques en estrecho de Ormuz

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una décima jornada consecutiva de ataques entre Estados Unidos e Irán en todo Oriente Medio eclipsó el martes los esfuerzos diplomáticos en Pakistán para salvar el maltrecho acuerdo provisional de alto el fuego que está por colapsar.

Pakistán intensifica mediación en conflicto Estados Unidos-Irán

El ministro del Interior iraní Eskandar Momeni visitó Pakistán —un mediador clave en el conflicto— con el fin de intensificar las labores diplomáticas. Pero seguía sin estar claro qué tipo de nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, la cual se ha convertido recientemente en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para los suministros energéticos mundiales.

Desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un panorama poco alentador sobre las posibles conversaciones, asegurando que su país no tenía "ningún interés en reunirse". Añadió que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona de Irán ubicada cerca de una de sus principales instalaciones para el enriquecimiento de uranio.

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Con las negociaciones y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente paralizados, ambas partes han atacado infraestructura civil en la región de la que dependen millones de personas.

Una andanada de ataques estadounidenses no ha persuadido a Teherán para que relaje su control sobre el estrecho, por el que antes de la guerra pasaba cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializado a nivel mundial.

Estados Unidos continuó el martes sus ataques aéreos contra la República Islámica, mientras que Irán atacó un buque petrolero en el estrecho, obligando a la tripulación a abandonar el barco. Irán también siguió disparando misiles contra naciones aliadas de Washington en la región. En Baréin y Kuwait se activaron las sirenas para advertir a la población de la llegada de proyectiles.

Impacto regional y respuesta militar

La escalada ha provocado un aumento en los precios de la energía. El crudo Brent, de referencia internacional, se cotizaba el martes por encima de los 91 dólares por barril, mientras que la gasolina regular en Estados Unidos alcanzó un promedio de 1.05 dólares por litro (4 dólares por galón).

Con las elecciones de mitad de mandato a celebrarse en noviembre próximo en Estados Unidos, las encuestas han dejado al descubierto el rechazo de los estadounidenses al conflicto, el cual les ha dejado como resultado precios más altos en las gasolineras y ha provocado nuevas bajas en una guerra que hace apenas unas semanas parecía encaminarse a su final.

El número de efectivos estadounidenses que han resultado heridos durante el conflicto está muy por encima de los 500 soldados, indicó un funcionario federal a The Associated Press. La cifra rebasa el recuento oficial del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa del Pentágono, que actualmente muestra 482 lesionados.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir el asunto con los medios, añadió que el sistema tiene un retraso significativo en el reporte de lesiones, aunque subrayó que la falla es una cuestión de diseño y no intencional.

Hutíes en Yemen abren un nuevo frente en el mar Rojo

En el mar Rojo, los hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, han abierto un nuevo frente contra Arabia Saudí al declarar un bloqueo naval contra el reino, amenazando el flujo de suministros de petróleo y el comercio a nivel mundial. Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Arabia Saudí ha estado recurriendo a un oleoducto hacia el mar Rojo para sacar al mercado millones de barriles de petróleo.

SABA, una agencia de noticias en Yemen dirigida por los hutíes, informó el martes que seis barcos se vieron obligados a desviar su ruta en el mar Rojo después de recibir advertencias del grupo insurgente. The Associated Press no pudo confirmar la afirmación de manera independiente.

Tres funcionarios hutíes dijeron que el grupo advirtió el lunes a las compañías navieras internacionales que eviten transitar por el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo en el extremo sur de la península arábiga. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a dar información.

Trump dice que EEUU no tiene "ningún interés" en conversaciones con Irán

Momeni se reunió con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, según dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones a puerta cerrada. Momeni sostuvo posteriormente un encuentro con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

En un comunicado, Sharif expresó profunda preocupación por la reciente escalada entre Estados Unidos e Irán, e instó a todas las partes a ejercer moderación y evitar acciones que puedan desestabilizar aún más la región.

El liderazgo político de Pakistán y Munir, quien ejerce tanto como jefe del Estado Mayor del Ejército como de las fuerzas de defensa, desempeñaron un papel clave en la negociación del acuerdo provisional del mes pasado entre Estados Unidos e Irán. Islamabad ha estado trabajando para persuadir a ambas partes para que regresen a la mesa de negociaciones.

Trump dijo a los reporteros que´los funcionarios iraníes "quieren una reunión desesperadamente. Y hasta que estén listos para reunirse de una manera significativa, no tenemos ningún interés en una reunión". Añadió que las fuerzas armadas estadounidenses podrían atacar pronto un área cercana a la montaña Pickaxe, una instalación subterránea cerca de una de las principales plantas de enriquecimiento nuclear de Irán.

Líderes militares de Irán aseguraron que cualquier ataque contra instalaciones nucleares o "alguna otra instalación sensible" sería considerado una escalada significativa, de acuerdo por un comunicado publicado en medios estatales iraníes.

"Declaramos que si el ejército invasor y terrorista de ese país entra en una fase de este tipo, lo consideraremos como una expansión de la guerra en toda la región, y todos los intereses de Estados Unidos, sus aliados y sus partidarios se convertirán en objetivos de poderosos ataques por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ", dijo el comunicado del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de las fuerzas armadas.

Un profundo nivel de desconfianza persiste en ambos lados. Irán fue objeto de un ataque sorpresa en junio de 2025 y nuevamente en febrero mientras participaba en negociaciones nucleares con Estados Unidos. El acuerdo provisional se desmoronó cuando Irán reanudó los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, que se suponía debía reabrirse según lo establecido en el acuerdo.

Continúan los bombardeos de EEUU y ataques a barcos

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo el martes que apuntó a "centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, instalaciones de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea". Publicó más imágenes de bombardeos que apuntaron a instalaciones iraníes.

"Las fuerzas estadounidenses se mantienen en posición y están preparadas para responsabilizar a Irán por la agresión injustificada contra marinos civiles que buscan transitar libre y abiertamente por el estrecho", dijo el comando.

Los medios estatales iraníes reportaron explosiones en las provincias de Fars, Hormozgan, Ilam, Kerman y Sistán y Baluchistán.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia militar británica, dijo que un petrolero fue atacado a primera hora del martes en el estrecho frente a Omán, lo que obligó a la tripulación a abandonar el buque.

La Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, se atribuyó el ataque, así como otros dos atentados contra embarcaciones en el estrecho el lunes.

La ruta alrededor de Omán ha sido la que el ejército de Estados Unidos ha alentado a los barcos a tomar para evitar el control de Irán.

Para ejercer el bloqueo en el estrecho, las fuerzas estadounidenses han redirigido hasta el martes a ocho embarcaciones comerciales y deshabilitado una, dijo el Comando Central en la red social X.

Irán ataca a aliados de EEUU en toda la región

Teherán también atacó a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio el martes.

Las fuerzas armadas de Jordania reportaron el martes que Irán lanzó cinco drones y tres misiles, los cuales fueron derribados. Baréin activó sus sirenas de alerta de misiles mientras otra andanada iraní apuntaba al reino insular, que alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

En Irak, los vuelos fueron suspendidos temporalmente en el Aeropuerto Internacional de Irbil después de una ola de ataques contra la capital de la región semiautónoma kurda del norte del país, según la agencia de noticias estatal de Irak. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de los atentados, pero tanto Irán como milicias iraquíes respaldadas por Teherán han lanzado en otras ocasiones ataques hacia la región kurda, donde hay tropas estadounidenses presentes.

El gobierno de Kuwait dijo que Irán había atacado el lunes plantas de desalinización y energía por cuarto día consecutivo. Las autoridades dijeron que los ataques provocaron incendios y causaron daños.

Alrededor del 90% del agua potable de Kuwait proviene de la desalinización, lo que hace que los ataques sean una cuestión de vida o muerte para la diminuta nación.

Los ataques estadounidenses también han impactado equipamiento eléctrico en Irán, y funcionarios iraníes también han dicho que los estadounidenses atacaron instalaciones de agua.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó los ataques contra infraestructura civil como "inaceptables" y una violación del derecho internacional.