Amenaza Irán frenar las exportaciones energéticas

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DUBÁI, EAU.- El ejército de Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre Irán el miércoles e intensificó su campaña de ataques aéreos en represalia por las agresiones de Teherán contra barcos que intentan pasar por el estrecho de Ormuz. La ofensiva estadounidense alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó cientos de heridos en todo el país, según funcionarios iraníes.

Días de ataques de represalia en todo Oriente Medio por parte de Irán y Estados Unidos —y las renovadas amenazas a la vía marítima crucial para los suministros energéticos globales— han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin al conflicto y la región podría volver a sumirse en una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado, tras la firma del acuerdo provisional que pausó los combates y desarrolló un período de 60 días para realizar negociaciones sobre asuntos como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se han estancado a medida que se intensifica la lucha por el estrecho de Ormuz.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró el paso al tráfico marítimo, lo que disparó el precio del petróleo, de los fertilizantes y de muchos otros bienes mucho más allá de la región y dio a Irán una gran influencia en las negociaciones. La alza de los precios supone un desafío especial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Partido Republicano, que espera retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Pero Washington ha tenido dificultades para reabrir el paso con éxito.

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El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que su país estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumple los términos del acuerdo provisional, y la Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de la República Islámica, amenazó el miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

"La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie", afirmó.

Poco después de que Estados Unidos lanzara su tercera oleada de ataques en 24 horas, Trump dijo que Irán estaba listo para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles.