SSPC recupera insumos farmacéuticos y vehículos robados en Chalco
Dos vehículos con reporte de robo fueron asegurados junto con medicamentos en un operativo en el municipio de Chalco.
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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- Autoridades federales y estatales recuperaron un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos valuado en 2.5 millones de pesos (unos 144 mil dólares), además de dos vehículos con reporte de robo, en el municipio de Chalco, en el central Estado de México, vecino a la capital.
Acciones de la autoridad
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informaron este miércoles que el hallazgo se dio tras recibir una alerta sobre un reporte de robo de dos unidades de carga, tras lo cual se implementó un operativo de búsqueda y localización en la zona.
Detalles confirmados
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Luego del operativo, los agentes de seguridad ubicaron las unidades en el fraccionamiento Los Héroes en el municipio de Chalco, donde, tras una inspección, localizaron un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos.
Las agencias de seguridad indicaron que los vehículos y la mercancía recuperada fueron decomisados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien iniciará la investigación para dar continuidad a las indagatorias y detener a los responsables.
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