Ampliación de restricciones de entrada a Estados Unidos impacta a 20 países y la Autoridad Palestina

WASHINGTON (AP) — El gobierno estadounidense anunció el martes que ampliaría las restricciones de entrada a otros 20 países y la Autoridad Palestina, con lo que duplica el número de naciones afectadas por los límites anunciados hace unas semanas sobre quién puede entrar y emigrar a Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump incluyó a cinco países más, así como a personas que viajan con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, en la lista de naciones a cuyos ciudadanos no se les permitirá el ingreso a Estados Unidos, e impuso nuevos límites a otros 15 países.

La medida es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para endurecer los criterios para permitir la entrada al país para viajes e inmigración, algo que los críticos dicen que impide injustamente la entrada de personas de una amplia gama de países. El gobierno indicó que ampliaría las restricciones tras el arresto de un ciudadano afgano sospecho de balear a dos efectivos de la Guardia Nacional en noviembre.

Las personas que ya tienen visas, son residentes permanentes legales de Estados Unidos. o tienen ciertas categorías de visas, como diplomáticos o atletas, o cuya entrada al país se considera que conviene a Estados Unidos, están exentas de las restricciones. No estaba claro por el momento cuándo entrarían en vigor las nuevas restricciones.

Trump anunció en junio que se prohibiría la entrada a los ciudadanos de 12 países y que aquellos de otros siete enfrentarían restricciones. La decisión resucitó una política emblemática de su primer mandato.

En ese momento, la prohibición incluía a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y aumentó las restricciones a los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El martes, el gobierno estadounidense añadió a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria a la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibido entrar en Estados Unidos. También restringió completamente la entrada a personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. Sudán del Sur ya enfrentaba restricciones de viaje significativas.

Además, se añadieron 15 países a la lista de naciones que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Las restricciones se aplican a las personas que pretender viajar a Estados Unidos como visitantes y también a las que pretenden migrar.

El gobierno de Trump dijo en su anuncio que muchos de los países afectados por sus medidas tenían "corrupción generalizada, documentos civiles y de antecedentes penales fraudulentos o poco fiables" que dificultaban la evaluación de sus ciudadanos para viajar a Estados Unidos.

También dijo que algunos países tenían altas tasas de personas que se quedaban más allá de la duración de sus visas, se niegan a recibir a sus ciudadanos que Estados Unidos desea deportar o "en general carecen de estabilidad y control gubernamental", lo que dificulta la evaluación. También citó cuestiones de control de inmigración, política exterior y seguridad nacional para la medida.

El afgano acusado de disparar contra los dos efectivos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca se ha declarado inocente de cargos de asesinato y asalto. Tras ese incidente, el gobierno federal anunció una serie de restricciones de inmigración, incluyendo restricciones adicionales a personas de esos 19 países iniciales que ya estaban en Estados Unidos.

La noticia de la expansión de las restricciones probablemente enfrentará una fuerte oposición de los críticos que han argumentado que el gobierno federal está utilizando el tema de la seguridad nacional para mantener colectivamente fuera a personas de una amplia gama de países.

"Este veto ampliado no se trata de seguridad nacional, sino que es otro intento vergonzoso de satanizar a las personas simplemente por su lugar de origen", comentó Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de Programas Legales de Estados Unidos en el Proyecto Asistencia a Refugiados Internacionales.

El gobierno de Trump también actualizó las restricciones en algunos países —Laos y Sierra Leona— que anteriormente estaban en la lista de restricciones parciales, y en un caso —Turkmenistán—, dijo que el país había mejorado lo suficiente como para justificar el alivio de algunas restricciones a los viajeros de ese país. Todo lo demás de las restricciones de viaje anteriores anunciadas en junio se mantiene vigente, dijo la administración federal.

Las nuevas restricciones a los palestinos se producen meses después de que el gobierno estadounidense impusiera límites que hacen casi imposible que cualquier persona con un pasaporte de la Autoridad Palestina reciba documentos de viaje para visitar Estados Unidos por negocios, trabajo, placer o propósitos educativos. El anuncio del martes va más allá, al prohibir a las personas con pasaportes de la Autoridad Palestina emigrar a Estados Unidos.

El gobierno de Trump alegó el martes que varios "grupos designados por Estados Unidos como terroristas operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza, y han asesinado a ciudadanos estadounidenses". Estados Unidos también dijo que la reciente guerra en esas áreas muy probablemente ha afectado capacidades de evaluación.