Aprueban en Francia ley de muerte asistida

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PARÍS.- La Asamblea Nacional de Francia dio el miércoles la aprobación final de un proyecto de ley que permite que los adultos con enfermedades incurables reciban medicación letal, culminando varios años de debate sobre la atención al final de la vida.

La cámara baja del Parlamento aprobó la medida por 291 votos a favor y 241 en contra, tras respaldarla en tres lecturas anteriores, con lo que construyó el trabajo parlamentario sobre la legislación anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron hace más de tres años.

"En 2022, me comprometí con el pueblo francés a abrir este camino", dijo Macron en una publicación en X. "Con seriedad, con humildad, y con un total respeto a nuestra democracia, ese compromiso se ha cumplido".

Según diversos cálculos, la muerte asistida está disponible para alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo. La eutanasia es legal en algunos países bajo ciertas condiciones, mientras que el suicidio asistido está autorizado en otros, así como en varios estados de Estados Unidos. Francia tiene una población cada vez más envejecida, con un número creciente de pacientes en el país que requieren atención por enfermedades crónicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí