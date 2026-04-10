Artemis alista su regreso

Miami, Flo.- Los astronautas de Artemis II de la NASA iniciaron los preparativos para el reingreso a la Tierra y el amerizaje programados para este viernes, en la que será su última jornada completa en el espacio tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar la Luna en medio siglo.

Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- iniciaron el noveno día de misión bajo el sonido de ´Lonesome Drifter´, el tema de Charley Crockett que la NASA eligió para despertarlos este jueves.

La NASA pidió este jueves a la población que evite la zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II, que ocurrirá este viernes a "un par de cientos de millas" de las costas de San Diego, en California, por el riesgo que representan los restos de la nave espacial.

El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, programado para este viernes a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 horas GMT del sábado).

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"Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande", expuso.

Aunque la meta es que la cápsula con los astronautas llegue a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego, en la frontera sur de Estados Unidos, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje.

Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial.

De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.

Los restos de la nave, como paracaídas, empiezan a caer durante el primer paso del regreso a Tierra de los astronautas, que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, cuando el módulo donde está la tripulación se desacopla del módulo de servicio de Orión, precisó Branelle Rodríguez, jefa del Programa Orión de Artemis II.