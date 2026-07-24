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Asciende a 25 muertos por desastre de túnel

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Asciende a 25 muertos por desastre de túnel
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      GUWAHATI, India.- Las autoridades recuperaron el jueves los cuerpos de los 13 trabajadores restantes que se encontraban atrapados dentro de un túnel hidroeléctrico derrumbado en India, lo que elevó a 25 el número de muertos.

      Varias agencias habían realizado esfuerzos de rescate durante los cuatro días transcurridos desde que una explosión de gas sacudió el túnel. 

      Tras la recuperación de todos los empleados desaparecidos, los equipos llevaron a cabo una inspección final del túnel y dieron por concluidas las operaciones, informó el gobierno estatal de Sikkim en un comunicado.

      La explosión ocurrió el lunes en el Proyecto Hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la capital estatal, Gangtok, en el estado himalayo.

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      Una acumulación de gas metano desencadenó la explosión, que dejó atrapadas bajo tierra a decenas de personas. 

      Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por el gas tóxico en el interior, indicaron funcionarios.

      El gobierno señaló que formó un comité de alto nivel para investigar a fondo el desastre y recomendar salvaguardas para prevenir este tipo de accidentes en el futuro.

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