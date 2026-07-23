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Investigación brasileña muestra que hielo en el fuselaje contribuyó a choque de avión en 2024

La tripulación enfrentó distracciones y problemas mecánicos antes del choque en Vinhedo.

Por AP

Julio 23, 2026 09:07 p.m.
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Investigación brasileña muestra que hielo en el fuselaje contribuyó a choque de avión en 2024
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      SAO PAULO (AP) — Investigadores de la Fuerza Aérea de Brasil publicaron el jueves sus conclusiones sobre el accidente aéreo de Voepass que dejó 62 muertos en 2024, luego de que el avión entrara en barrena y se estrellara en las afueras de la metrópolis de Sao Paulo.

      Investigación oficial detalla causas del accidente

      La investigación confirmó que una combinación de condiciones severas de formación de hielo, así como fallas en sistemas mecánicos y distracciones de los pilotos, contribuyeron al choque aéreo más mortífero del país desde 2007.

      El bimotor turbohélice ATR 72-500 de Voepass se estrelló en un barrio residencial de la ciudad de Vinhedo el 9 de agosto de 2024. Todas las personas a bordo murieron.

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      Impacto de la formación de hielo y fallas técnicas

      La investigación mostró que el vuelo, que se dirigía desde la ciudad de Cascavel al aeropuerto internacional de Sao Paulo, encontró una intensa formación de hielo atmosférico mientras volaba a 17.000 pies. Eso hizo que la aeronave perdiera sustentación y entrara en una "barrena plana" irrecuperable.

      Las grabadoras de vuelo permitieron percatarse de que la tripulación reconoció una fuerte acumulación de hielo en el fuselaje del avión. Pero el sistema de deshielo de la aeronave sufrió fallas técnicas recurrentes, y fue activado y desactivado repetidamente durante fases cruciales del trayecto.

      En una conferencia de prensa en la capital, Brasilia, los investigadores señalaron que dentro de Voepass había una "cultura de normalización de las desviaciones" sistemática, e hicieron notar que existían problemas mecánicos previos —incluidas fallas conocidas del sistema de deshielo— que se toleraban antes del despegue.

      La investigación también mostró que la tripulación se distrajo con comunicaciones rutinarias por radio y tareas administrativas durante las advertencias de formación severa de hielo, y no realizó a tiempo maniobras correctivas.

      Las conclusiones se presentaron a las familias de las víctimas antes de su divulgación pública.

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