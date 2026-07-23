México y EU concluyen tercera fase de negociación T-MEC en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México y Estados Unidos concluyeron el jueves sin acuerdos la tercera fase de negociaciones bilaterales que mantienen dentro de la revisión del tratado comercial T-MEC que tienen con Canadá, afectada por anuncios de Washington sobre aranceles a productos canadienses y a 60 países.

México y Estados Unidos concluyen tercera fase de negociación T-MEC

En medio de un escenario cargado de incertidumbre, los equipos negociadores de ambos países se reunieron entre el martes y jueves en la capital mexicana para avanzar en los diálogos que mantienen desde mayo sobre las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz, uno de los sectores más golpeados por los aranceles estadounidenses.

Mientras Estados Unidos apuesta a proteger su industria pese a los costos en inflación, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha centrado sus esfuerzos en lograr una disminución importante de los gravámenes de 10% que Washington impuso a productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC, así como a camiones medianos y pesados con un impuesto de 25%. También están vigentes aranceles de 50% al acero y aluminio y una cuota compensatoria del 17% al tomate mexicano.

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Marcelo Ebrard y Jamieson Greer en diálogo sobre aranceles y revisión

Ante la nueva ronda de aranceles anunciada el jueves por la administración de Donald Trump, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la decisión no representa un cambio para México debido a que se mantiene el gravamen de 10% aplicado desde el año pasado a productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC. En un vídeo difundido en redes sociales, señaló que el anuncio "no afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora".

Durante la tercera fase, los negociadores continuaron avanzando en temas como el acero, el aluminio, sectores estratégicos, fortalecimiento de cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia, informó la Secretaría de Economía de México.

La próxima ronda de negociaciones bilaterales se realizará en la primera quincena de septiembre.

Pese a que no se llegaron a acuerdos concretos en esta fase, Ebrard se mostró optimista y dijo que "seguimos avanzando en nuestras conversaciones" y tratando de "aproximar las posiciones de lo que Estados Unidos está buscando con lo que México está buscando a partir de lo que nos es común que es la integración económica".

En la sesión del jueves estuvo presente el principal negociador comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien se reunió más temprano con Sheinbaum en el palacio de gobierno para discutir sobre los acuerdos bilaterales y los avances en la revisión del T-MEC iniciada el primero de julio, perturbada por la decisión de Washington de no extender automáticamente la vigencia del tratado por 16 años, como desean México y Canadá, activando revisiones anuales hasta 2036.

En su conferencia matutina, la mandataria descartó que dentro de la revisión del T-MEC se vayan a incluir temas de seguridad y otros asuntos bilaterales, indicando que las negociaciones se centrarán en asuntos comerciales.

Pero Greer dijo la víspera en el Senado estadounidense que a Trump le resultaría difícil aceptar una renovación o revisión del T-MEC si México no coopera en temas claves como el tratado bilateral de aguas de 1944 y la seguridad.

El representante comercial estadounidense indicó que durante los próximos cinco meses se espera lograr avances en las reglas de origen del tratado, una de las principales preocupaciones de Washington, así como en normas laborales y ambientales.