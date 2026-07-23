Naufragio en Guyana: 72 muertos y búsqueda continúa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

GEORGETOWN, Guyana (AP) — El número de muertes por el naufragio de un ferry estatal frente a las costas de Guyana aumentó el jueves a 72 víctimas, después de que más cuerpos fueron recuperados y mientras un equipo multinacional luchaba por reflotar la embarcación.

Guyana naufragio ferry estatal: cifras y rescate

A bordo había alrededor de 179 personas, 76 de las cuales fueron rescatadas. El gobierno calcula que alrededor de 100 pasajeros habrían perdido la vida, convirtiéndose en la peor tragedia marítima de la que se tenga registro en la nación sudamericana.

El primer ministro Mark Phillips declaró la noche del jueves que las cuadrillas han ampliado el área de búsqueda y están decididos a encontrar a todas las personas que viajaban a bordo para que sus seres queridos puedan darles digna sepultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El gobierno de Guyana mantiene su solidaridad con todos los afectados durante este difícil momento y garantizará que se despliegue cada recurso disponible hasta que la operación llegue a una conclusión segura y digna", puntualizó Phillips.

Investigación y acciones oficiales tras el naufragio

El MV Barima, una embarcación de 87 años, partió el sábado de la capital, Georgetown, con destino a Port Kaituma cuando empezó a hacer agua y naufragó en aguas del Atlántico frente a la costa de Essequibo.

Phillips indicó que el ferry no estaba asegurado y que el gobierno cubrirá los costos funerarios y demás gastos relacionados.

Buzos de países como Brasil y Trinidad y Tobago intentan reflotar la embarcación, mientras que las autoridades señalaron que esperan inspeccionarla para detectar cualquier posible daño que pueda arrojar luz sobre lo ocurrido.

La policía ha iniciado una investigación penal que hasta el momento ha resultado en la detención de tres personas, incluido el capitán y un miembro de la tripulación que, según las autoridades, dio positivo a marihuana.

El superintendente responsable de supervisar la carga del ferry también fue detenido. El gobierno afirma que el barco estaba por debajo de su capacidad tanto de personas como de carga, pero algunos sobrevivientes han declarado a la prensa que creen que la embarcación iba sobrecargada.

El manifiesto del barco registraba 116 pasajeros y 17 tripulantes, pero las autoridades creen que había hasta 179 personas a bordo.

Cada vez más guyaneses se preguntan por qué se tardó tanto en iniciar las labores de rescate, y algunos sobrevivientes dijeron a The Associated Press que pasaron varias horas en el agua.

Phillips pidió paciencia y expresó que los funcionarios esperan la conclusión de una pesquisa. Sus hallazgos serán revisados por una comisión investigadora, que aún no ha sido establecida.

Ante la pregunta de por qué un ferry de 87 años seguía en servicio, el gobierno ha dicho que en los últimos meses adquirió una nueva embarcación de India para reemplazar al MV Barima, pero que estaba a la espera de que se terminara un nuevo muelle en Port Kaituma para poder recibirla.

El MV Barima se sometió por última vez a reparaciones mayores en 2024 y tenía programados trabajos adicionales en octubre próximo.