INE descarta investigación sobre financiamiento de Somos México

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) no iniciará por oficio una investigación acerca del financiamiento de Somos México, tras darse a conocer los detalles del caso Ruffo.

Acciones de la autoridad

Después de que el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión le pidiera al INE investigar el posible financiamiento ilegal al partido de la marea rosa, mediante actividades ilícitas del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, consejero de Somos México, Taddei Zavala comentó que así no es como el Instituto actúa.

En conferencia de prensa, detalló que para que esta Unidad pueda comenzar una investigación que presumiera financiamiento derivado del contrabando de combustible al nuevo partido político nacional, debe presentarse una queja formal.

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"El Instituto no ha recibido hasta este momento ni una sola queja que dé pie a una investigación sobre esa materia. Si llegara, como llegan otras, que por todos es conocido, el Instituto actuará en consecuencia. Hasta este momento no ha llegado absolutamente ninguna denuncia sobre ese personaje".

Detalles confirmados

"(Las investigaciones de oficio) normalmente las tenemos dentro de la materia de fiscalización, cuando vemos que es necesario continuar con una investigación, sí hacemos investigaciones de oficio, sí. Pero ésta, que responde a una postura pública, es sobre un hecho público y notorio de la detención de una persona, no, así no se actúa. En el Instituto se tiene que tener una queja", precisó Taddei.

Esta semana, el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión exhortó al INE y a la Fiscalía General de la República (FGR) a que investiguen el posible financiamiento de campañas del PAN y la constitución de Somos México, vinculados al exgobernador Ruffo Appel.

En un punto de acuerdo de la Comisión Permanente, se planteó que la Ley General de Partidos Políticos determina que el Consejo General del INE, a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informes sobre operaciones financieras, ante la presunción acerca del origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.

"La magnitud de la red de contrabando de hidrocarburos desmantelada y de la que forma parte la empresa Ingemar, propiedad de Ernesto Ruffo, evidencia que los esquemas de delincuencia organizada buscan incidir en los centros de poder político a través de fachadas corporativas y complicidades institucionales", expusieron los legisladores morenistas.