Ataque de ciudadano afgano a Guardia Nacional en Washington

WASHINGTON (AP) — Un ciudadano afgano que trabajó con la CIA en su país natal e inmigró a Estados Unidos en 2021 condujo desde el estado de Washington para disparar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington, D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca, dijeron funcionarios el jueves.

El sospechoso trabajó en una unidad especial del Ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar de Afganistán, según dos fuentes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, y #AfghanEvac, un grupo que ayuda a reasentar a afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra, que duró dos décadas.

Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, se negó a proporcionar un motivo para el flagrante acto de violencia ocurrido el miércoles por la tarde, que se produce en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.

Pirro identificó a los miembros de la guardia en una conferencia de prensa como la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años. Ambos seguían hospitalizados en estado crítico. La Guardia Nacional de Virginia Occidental señaló que ambos habían sido desplegados en Washington D.C. desde agosto.

La fiscal dijo que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, lanzó un ataque "de estilo emboscada" con un revólver Smith & Wesson.357. Actualmente enfrenta cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. Pirro dijo que "es demasiado pronto para decir" cuáles fueron los motivos del sospechoso.

La gravedad de los cargos podría aumentar, dijo Pirro, y agregó: "Oramos para que sobrevivan y que el cargo más alto no tenga que ser homicidio premeditado. Pero no se equivoquen, si ello no ocurre, ese ciertamente será el cargo".

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, un día antes de Acción de Gracias, se produce en medio de batallas judiciales y un debate más amplio sobre la política pública respecto al uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno del presidente Donald Trump para combatir lo que las autoridades describen como un problema de delincuencia incontrolada.

El gobierno de Trump ordenó rápidamente el despliegue de 500 miembros más de la Guardia Nacional en Washington.

El sospechoso, que estaba bajo custodia, también fue herido de bala y tenía heridas que no se creía que pusieran en riesgo su vida, según un miembro de las fuerzas de seguridad que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El sospechoso trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán

Un residente de la provincia oriental afgana de Khost que se identificó como primo de Lakanwal dijo que éste era originario de la provincia y que él y su hermano habían trabajado en una unidad especial del Ejército afgano conocida como Unidades Cero en la provincia sureña de Kandahar. Un exoficial de la unidad, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijo que Lakanwal era líder de equipo y su hermano era líder de pelotón.

El primo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias. Dijo que había hablado por última vez con Lakanwal hace unos seis meses. Afirmó que ambos hermanos se habían mudado a Estados Unidos en 2021 y que Lakanwal comenzó a trabajar como guardia de seguridad para la unidad en 2012, y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

Las Unidades Cero eran unidades paramilitares compuestas por afganos pero respaldadas por la CIA y también servían en combates de primera línea con agentes paramilitares de la agencia. Distintos activistas atribuyeron abusos a las unidades. Éstas desempeñaron un papel clave en la caótica retirada de Estados Unidod del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses y otras personas retrocedían durante la ofensiva talibán que se apoderó del país.

Un exoficial de la Unidad 03, una de las Unidades Cero, dijo que Lakanwal y su hermano habían servido en la 03, que estaba estacionada en Kandahar, en el sur de Afganistán, durante el año anterior a la toma de poder de los talibanes. El oficial, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijo que Lakanwal era líder de equipo y que su hermano era líder de pelotón.

Lakanwal, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país, dijeron los funcionarios. Solicitó asilo durante el gobierno de Biden, pero el proceso fue aprobado bajo el gobierno de Trump, dijo #AfghanEvac en un comunicado.

La iniciativa llevó aproximadamente a 76.000 personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a las tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, el programa ha enfrentado un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, republicanos del Congreso y algunos organismos de control del gobierno debido a las lagunas en el proceso de verificación y la rapidez de las admisiones, aun cuando los defensores dicen que hubo una extensa verificación y el programa ofreció un salvavidas a personas en riesgo de represalias de los talibanes.

Lakanwal había vivido en Bellingham, Washington, a unos 127 kilómetros (79 millas) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su exarrendadora Kristina Widman.

Antes de su llegada a Estados Unidos en 2021, el sospechoso trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, "como miembro de una fuerza asociada en Kandahar", dijo John Ratcliffe, director de la agencia de espionaje, en un comunicado. No especificó qué trabajo realizó el sospechoso, pero dijo que la relación "terminó poco después de la caótica evacuación" de los miembros del servicio estadounidense de Afganistán.

Kandahar, en el sur de Afganistán, es el bastión talibán del país. Allí se produjeron intensos combates entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 emprendida después de los ataques de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001. La CIA empleaba personal afgano en labores de traducción, administración y combate en primera línea junto con sus propios agentes paramilitares en la guerra.

El miércoles por la noche, en un mensaje en video publicado en las redes sociales, el presidente Donald Trump pidió que todos los refugiados afganos que ingresaron durante el gobierno de Biden fueran investigados de nuevo.

"Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", dijo, agregando que el tiroteo fue "un crimen contra toda nuestra nación".

El ataque se investiga como un acto terrorista

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo. Los agentes han ejecutado una serie de órdenes de registro, y Patel la calificó como una "investigación de costa a costa".

Pirro dijo: "Hemos estado en contacto constante con (las familias de los guardias atacados) y les hemos proporcionado todos los recursos necesarios durante este difícil momento".

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, interpretó el tiroteo como un ataque directo a Estados Unidos en sí mismo, y no específicamente a las políticas de Trump.

"Alguien atravesó el país y vino a Washington D.C. para atacar a Estados Unidos", señaló. "Esa persona será procesada con todo el peso de la ley".