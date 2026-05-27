Ataque ELN hiere a 12 soldados en La Guajira: ministro Sánchez

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BOGOTÁ (AP) — En un recrudecimiento de la violencia durante la recta final para las elecciones presidenciales del domingo, al menos 12 soldados resultaron heridos el miércoles tras un ataque con explosivos perpetrado presuntamente por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional contra un batallón de infantería en el norte de Colombia.

Ataque con explosivos en La Guajira

El ataque en el departamento de La Guajira se produjo cuando las fuerzas militares activaron un plan de despliegue especial en el país para brindar seguridad de cara a los comicios en los que 11 aspirantes buscan suceder a Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia.

"En épocas de elecciones, algunos grupos en áreas muy focalizadas intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes. No permitiremos que la barbarie altere la democracia", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en X.

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Sánchez aseguró que el ataque obedece a una reacción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a los "fuertes golpes" que la fuerza pública le ha propinado en la zona.

Detalles confirmados del ataque

El comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez, aseguró en un video difundido a la prensa que en el ataque fueron lanzados 12 artefactos explosivos, de los cuales tres estallaron hiriendo a los soldados y dejando destrozos en la infraestructura del batallón. Los restantes fueron detonados de manera controlada por la policía.

Gómez agregó que nueve de los heridos fueron dados de alta tras el ataque y tres permanecían bajo chequeos médicos.

Los episodios de violencia se han sucedido en los últimos días. La víspera al menos tres policías resultaron heridos en un ataque con disparos y explosivos en el noreste de Colombia presuntamente perpetrado por el ELN.

El Ejército indicó en un comunicado que tras el ataque de este miércoles está trabajando junto a la Policía para ubicar a los responsables del "atentado terrorista".

El ministro ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (aproximadamente 54.500 dólares) por información que permita capturar a los responsables y evitar cualquier otro atentado.

El ELN, alzado en armas desde 1964, prometió realizar un cese al fuego unilateral que regirá desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio con motivo de las elecciones presidenciales.

El gobierno suspendió las conversaciones de paz con el ELN en enero de 2025, luego de una escalada de violencia en el noreste del país con un bando enemigo que terminó por afectar a la población civil.