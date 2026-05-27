Zelenskyy solicita más misiles Patriot a Estados Unidos ante ataques

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha escrito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso estadounidense para pedir más municiones para los sistemas de defensa antiaérea fabricadas en Estados Unidos con el fin de contrarrestar la intensificación de los ataques rusos con misiles balísticos, informó Kiev el miércoles.

Zelenskyy solicita más misiles Patriot a Estados Unidos

Mientras tanto, el personal y las sucursales de los bancos rusos podrían sumarse a la lucha contra los ataques de drones ucranianos, según un ambicioso plan aprobado por la cámara baja del Parlamento de Rusia, el cual contempla que empleados bancarios capacitados derriben drones.

Las medidas se produjeron tras una reciente escalada de ataques aéreos por ambas partes en la guerra que comenzó hace más de cuatro años. Ninguna de las partes ha podido avanzar mucho en la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas).

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También el miércoles, Anne Keast-Butler, jefa de la agencia de inteligencia británica GCHQ, afirmó que el presidente ruso Vladímir Putin está retrocediendo en el campo de batalla. Nuevos datos muestran que casi medio millón de soldados rusos han muerto desde que comenzó el conflicto, aseveró.

Ucrania ha atacado objetivos rusos con sus drones de producción nacional, especialmente instalaciones petroleras y plantas manufactureras. Al mismo tiempo, el ejército ruso ha intensificado sus ataques aéreos, disparando casi 90 misiles, así como cientos de drones, contra Kiev el fin de semana pasado.

Zelenskyy quiere más sistemas de defensa Patriot

En una carta obtenida por The Associated Press, el mandatario ucraniano instó a Trump y al Congreso a suministrar más misiles Patriot PAC-3 y otros sistemas de defensa antiaérea, advirtiendo que las entregas a Ucrania se están quedando cortas debido a que la guerra con Irán desvía las reservas estadounidenses.

Ucrania ha elevado su tasa de interceptación de drones a más del 90%, dice la carta, y especialistas ucranianos han ayudado a países de Oriente Medio a reforzar sus defensas antiaéreas. También han ayudado en bases militares estadounidenses en Oriente Medio, según la carta.

Pero Ucrania aún no puede producir sus propios sistemas de defensa antimisiles, dijo Zelenskyy, y para ello depende casi exclusivamente de Estados Unidos.

Para nosotros —para una nación que lucha por su supervivencia— difícilmente hay algo más doloroso de ver que baterías Patriot sin misiles cargados, escribió Zelenskyy.

Las entregas, estima, ya no están a la altura de la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos.

Washington no comentó sobre la carta por el momento.

Las armas estadounidenses que las naciones europeas y Canadá compran para donar a Ucrania son un componente vital de las defensas antiaéreas del país, pero sólo unos pocos aliados de la OTAN están invirtiendo sumas significativas en el acuerdo, según funcionarios de la alianza.

Rusia entrena empleados bancarios para derribar drones

Según un plan aprobado el martes por la cámara baja del parlamento, los bancos colocarían sistemas electrónicos de interferencia en sus sucursales, mientras que empleados seleccionados serían entrenados para derribar drones.

Dado que hay bancos en casi todas las ciudades, su incorporación a las defensas antiaéreas podría ayudar a ampliar la cobertura de Rusia.

El proyecto, que según la agencia estatal de noticias Interfax se presentó por primera vez en agosto y posteriormente se amplió en alcance, aún debe ser aprobado por la cámara alta, el Consejo de la Federación, y firmado por el presidente Putin antes de entrar en vigor.

A Rusia le está resultando difícil proteger su amplio territorio frente a un número creciente de ataques con drones ucranianos de largo alcance. Drones más pequeños también están frenando a las tropas rusas en la línea del frente, según analistas y funcionarios occidentales.

A medida que la intensidad y la profundidad de los ataques con drones ucranianos han aumentado, las autoridades rusas han alentado a las empresas a contribuir a las medidas de protección contra los ataques aéreos.

No se sabe que los bancos rusos hayan sido un objetivo principal de los drones ucranianos durante la guerra. El plan abarca el banco central de Rusia y otras instituciones de primer nivel, incluido Sberbank, de propiedad mayoritariamente estatal.

Como el proyecto de ley incluye pocos detalles, planteó múltiples dudas sobre cómo funcionaría un proyecto de este tipo. La instalación generalizada del equipo y la capacitación del personal sobre cómo utilizarlo requerirían un enorme esfuerzo organizativo.

Como Putin está interesado en proteger a los rusos de la guerra, la medida podría ir en contra de sus esfuerzos al involucrar a ciudadanos comunes en el conflicto y hacer más visibles las consecuencias de la invasión lanzada por Moscú en 2022.

La necesidad rusa de ayuda contra drones indica que sus defensas están fallando, dice un analista

La medida propuesta refleja problemas crecientes para Rusia frente a los drones ucranianos cada vez más sofisticados, según Thomas Withington, investigador asociado del Royal United Services Institute en Londres.

El proyecto de ley parece indicar que las capacidades de defensa contra drones a nivel militar en Rusia están fallando, porque si estuvieran funcionando no necesitarías hacer eso, dijo Withington a The Associated Press.

Esta situación no está mejorando para Rusia, afirmó, señalando que Moscú está luchando por mantenerse al día con las innovaciones ucranianas en drones.

La medida busca tratar de trasladar parte de la carga de la protección contra drones a los sectores no militares y no policiales, los cuales están bajo presión, señaló.

Según la ley aprobada por la Duma, los empleados bancarios podrán interferir o interceptar las señales de control de los drones, y dañar o destruir vehículos no tripulados aéreos, submarinos y terrestres que amenacen sus instalaciones, sin tener que esperar a los servicios de seguridad.

La interferencia se utilizará para dificultar que (los drones) apunten y ataquen los objetivos pertinentes, declaró Anatoly Aksakov, presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal, al medio ruso RBK. Además, también emplearemos medios para derribar estos drones, protegiendo así los objetivos pertinentes.

Cada organización determinará qué empleados estarían autorizados a aplicar las medidas.