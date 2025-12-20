Ataque militar de Trump en Siria para combatir al Estado Islámico

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump lanzó ataques militares el viernes en Siria para "eliminar" a los combatientes del grupo Estado Islámico y sus arsenales en represalia por una emboscada en que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses hace casi una semana.

Un funcionario de Estados Unidos dijo que se trató de un ataque "a gran escala" que impactó 70 objetivos en el región central de Siria que tenían infraestructura y armas del EI. Otro funcionario estadounidense, que también pidió mantenerse en el anonimato a fin de hablar sobre operaciones delicadas, indicó que es de esperar que haya más ataques.

"Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Estados Unidos de América, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca titubeará ni se rendirá para defender a nuestro pueblo", manifestó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en redes sociales.

La nueva operación militar en Siria se lleva a cabo incluso después que el gobierno de Trump señaló que busca centrar su atención más cerca de casa en el hemisferio occidental, amasando una armada en el mar Caribe al tiempo que apunta a presuntas embarcaciones usadas en actividades de narcotráfico, y comprometiéndose a seguir incautando buques petroleros sancionados como parte de una campaña de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Washington ha desviado importantes recursos del Oriente Medio para avanzar en esas metas: su portaaviones más avanzado llegó a aguas sudamericanas el mes pasado procedente del mar Mediterráneo.

Trump prometió represalias

Trump prometió "represalias muy serias" tras el tiroteo en el desierto sirio, del cual culpó al EI. Los fallecidos estaban entre los cientos de efectivos estadounidenses desplegados en el este de Siria como parte de una coalición que combate contra el grupo miliciano.

Durante un discurso en Carolina del Norte el viernes por la noche, el presidente elogió la operación, llamándola un "ataque masivo" que eliminó a los "matones del EI en Siria que intentaban reagruparse".

Previamente, en una publicación en redes sociales, reiteró su apoyo al presidente sirio Ahmad al-Sharaa, quien, según Trump, estaba "totalmente a favor" de la ofensiva estadounidense.

Trump también lanzó una amenaza en mayúsculas, advirtiéndole al EI que no vuelva a atacar a personal de Estados Unidos.

"Todos los terroristas que sean lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses están aquí advertidos: SERÁN GOLPEADOS MÁS FUERTE DE LO QUE NUNCA HAN SIDO GOLPEADOS ANTES si, de alguna manera, atacan o amenazan a Estados Unidos", sostuvo el mandatario.

El ataque fue llevado a cabo utilizando cazas F-15 Eagle, aviones de ataque terrestre A-10 Thunderbolt y helicópteros AH-64 Apache, detallaron funcionarios estadounidenses. También se utilizaron aviones de combate F-16 de Jordania y artillería de cohetes HIMARS, añadió un funcionario.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la región, indicó en una publicación en redes sociales que aviones, helicópteros y artillería estadounidenses emplearon más de 100 municiones de precisión en objetivos sirios .

Cómo ha respondido Siria

El ataque fue una dura prueba para los lazos que se forman entre Estados Unidos y Siria desde la expulsión del presidente Bashar Assad hace un año. Trump ha enfatizado que Siria combate junto a las tropas estadounidenses y dijo que al-Sharaa estaba "extremadamente enojado y perturbado por este ataque", que se registró al momento en que el ejército de Estados Unidos amplía su cooperación con las fuerzas de seguridad sirias.

En un comunicado en X tras la ofensiva estadounidense, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria señaló que el ataque de la semana pasada "subraya la urgente necesidad de reforzar la cooperación internacional para combatir el terrorismo en todas sus formas" y que Siria está comprometida "a luchar contra el EI y asegurar que no tenga refugios seguros en territorio sirio y a seguir intensificando las operaciones militares contra él dondequiera que represente una amenaza".

La televisión estatal siria reportó que los ataques estadounidenses impactaron objetivos en áreas rurales de las provincias de Deir ez-Zor y Raqqa y en el área de Jabal al-Amour cerca de la histórica ciudad de Palmira. Añadió que apuntaron a "sitios de almacenamiento de armas y cuarteles generales utilizados por el EI como puntos de lanzamiento para sus operaciones en la región".

El EI no ha confirmado que haya perpetrado el ataque contra los miembros del servicio estadounidense, pero el grupo se ha atribuido dos ataques contra las fuerzas de seguridad sirias desde entonces, uno de los cuales mató a cuatro soldados sirios en la provincia de Idlib. En sus declaraciones, el grupo describió al gobierno y al ejército de al-Sharaa como "apóstatas". Si bien al-Sharaa llegó a liderar un grupo afiliado a la red Al Qaeda, ha tenido una enemistad de larga data con el EI.

Los estadounidenses que fueron abatidos

Esta semana, Trump se reunió en privado con las familias de los estadounidenses abatidos en la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware antes de unirse a oficiales militares de alto rango y otros dignatarios en la pista para el digno traslado, una ceremonia solemne y en gran parte silenciosa en honor a los miembros de las fuerzas militares estadounidenses caídos en acción.

Los guardias asesinados en Siria el sábado pasado fueron el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa. En el ataque también murió Ayad Mansoor Sakat, un civil estadounidense de Macomb, Michigan, que trabajaba como intérprete.

El ataque cerca de Palmira también hirió a otros tres soldados estadounidenses, así como a miembros de las fuerzas de seguridad de Siria, y el agresor fue abatido. El responsable se había unido a las fuerzas de seguridad internas de Siria como guardia de seguridad de base hace dos meses y recientemente fue reasignado debido a sospechas de que podría estar afiliado al EI, de acuerdo con el portavoz del Ministerio del Interior sirio, Nour al-Din al-Baba.

El hombre irrumpió en una reunión entre funcionarios de seguridad de Estados Unidos y Siria que almorzaban juntos y abrió fuego luego de enfrentarse con guardias sirios.